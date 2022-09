Poniedziałek 5 września 2022 W sklepach mocno spadają ceny procesorów Ryzen 5000

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:16 Do debiuty rynkowego najnowszych procesorów Ryzen serii 7000 (ZEN 4, litografia 5nm, AM5+DDR5) pozostało już tylko trzy tygodnie, to też nie jest wcale zaskakujące, że w sklepach spadają ceny procesorów AMD dotychczasowej generacji. Obniżki są jednak bardzo znaczące. W USA cena 16-rdzeniowego procesora Ryzen 9 5950X spadła z 599 do 499 USD, 12-rdzeniowego procesora Ryzen 9 5900X z 449 USD do 349 USD, a dostępnego na rynku od niedawna procesora Ryzen 7 5800X 3D z 449 USD do 379 USD. Jeszcze ciekawiej wyglądają ceny innych 8 i 6 rdzeniowych procesorów.



Ryzen 7 5800X kosztuje 239 USD (zamiast 349 USD), Ryzen 7 5700X kosztuje 235 USD (zamiast 319 USD), a 6-rdzeniowe Ryzen 5 5600X i Ryzen 5 5600 odpowiednio: 179 i 149 USD, zamiast 229 i 199 USD jak wcześniej.



To druga obniżka cen tych procesorów po tym, gdy na początku 2022 roku ich ceny zostały obniżone w związku z debiutem procesorów Core 12. generacji - o czym więcej pisaliśmy tutaj





W Polsce obniżki nie są jeszcze widoczne i prawdopodobnie nastąpią w nadchodzących dniach. Obecnie Ryzen 9 5950 i Ryzen 9 5900X są dostępne za 2750 i 2000 zł, Ryzen 7 5800X 3D za 2300 zł, Ryzen 7 5800X za 1500 zł, Ryzen 7 5700X za 1350 zł, Ryzen 5 5600X za 1000 zł, a Ryzen 5 5600 za 900 zł.



