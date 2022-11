Poniedziałek 7 listopada 2022 PlayStation 5 Slim może zadebiutować pod koniec 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 18:46 O planach związanych z konsolą PlayStation 5 Pro wiemy już od pewnego czasu. Jak zdradziła firma TCL, model ten może trafić na rynek w 2023 lub 2024 roku, i otrzyma GPU bazujący na architekturze AMD RDNA 3. W sieci pojawiają się doniesienia, że równolegle Sony pracuje nad PlayStation 5 Slim, czyli zminiaturyzowaną wersją obecnej konsoli. Otrzyma ona procesor o takich samych możliwościach (ZEN 2 + RDNA2), którego produkcja zostanie przeniesiona do znacznie nowszej litografii, prawdopodobnie 5nm. Dzięki temu konsola będzie pobierać mniej energii i wymagać systemu chłodzenia o mniejszych wymiarach.



Jednocześnie pojawiają się informacje, że konsola PlayStation 5 Slim będzie oferowana wyłącznie w wersji bez napędu optycznego BluRay. Napęd nadal będzie oferowany, ale jako dodatek do konsoli, podłączany do konsoli za pomocą złącza USB-C 5Gb/s. Debiut PlayStation 5 Slim ma być planowany przez Sony na końcówkę 3. kwartału 2023 roku.



