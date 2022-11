Środa 23 listopada 2022 Qualcomm wybiera litografię 3nm od Samsunga, problemy TSMC z 3nm?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:49 (1) Qualcomm to jeden z liderów w produkcji procesorów z architekturą ARM, a nazwę Snapdragon kojarzy zapewne znaczną część osób użytkujących smartfony. Najnowszym procesorem od Qualcomma jest Snapdragon 8, dysponujący 8 rdzeniami o trzech typach - jednym bardzo wydajnym rdzeniem Cortex-X2, trzema wydajnymi rdzeniami Cortex-A710 i czterema efektywnymi rdzeniami Cortex-A510. Pierwsza generacja tego procesora była wytwarzana przez Samsunga w litografii 5nm, ale Qualcomm nie był z niej zadowolony. Wiosną 2022 roku produkcja chipu została przeniesiona do litografii 5nm od TSMC, a tak wytwarzany Snapdragon 8 miał wyższe częstotliwości taktowania i niższy pobór energii, przez co trafił na rynek jako Snapdragon 8 Gen 2.



Okazuje się, że Snapdragon 8 może być ponownie wytwarzany przez Samsunga. Qualcomm planuje obecnie debiut modelu Snapdragon 8 Gen 3, który będzie miał kolejny raz zwiększone częstotliwości taktowania i zmniejszony pobór energii. Według nieoficjalnych informacji produkcja tego procesora zostanie powierzona Samsungowi, w jego najnowszej litografii 3nm.



Co zaskakujące, według źródeł przyczyną powrotu Qualcomma do koreańczyków ma być opóźnienie TSMC z uruchomieniem masowej produkcji w litografii 3nm, i fakt, że litografia 3m od Samsunga będzie dostępna wcześniej. To wprawdzie tylko informacje nieoficjalne, ale jeśli dodać do tego opóźnienie premiery 3nm procesorów Apple M2 Pro i M2 Max, a także rezygnację Intela ze stosowania 3nm układów scalonych od TSMC w procesorach Core 14. generacji (Meteor Lake), to faktów przemawiających za tym, że produkcja 3nm chipów w TSMC ruszy później niż planowano, jest coraz więcej.



Firma TSMC do tej pory oficjalnie nie informowała o żadnych opóźnieniach ze startem produkcji chipów w litografi 3nm, która ma się rozpocząć przed końcem tego roku.



