Piątek 16 grudnia 2022 Błąd w chipie Navi 31 zaniża wydajność kart Radeon RX 7900

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 13:43 Kilka dni temu firma AMD wprowadziła do sprzedaży swoje nowe karty graficzne Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX. Obie karty bazują na architekturze RDNA 3, a pod ich systemem chłodzenia znajduje się chip Navi 31, czyli największy układ scalony zbudowany na bazie tej architektury. Niestety nowe karty nie zachwyciły - dla przykładu Radeon RX 7900 XTX oferuje tylko o 35 procent wyższą wydajność niż poprzedni Radeon RX 6950 XT, konsumując od niego więcej energii. Nie ma zatem zapowiadanego ponad 50 procentowego wzrostu wydajności na wat, a wydajność jest poniżej oczekiwań. Teraz pojawiają się nowe fakty.



Jeden z internautów w umieszczonym na githubie kodzie źródłowym sterowników AMD dla Linuxa odnalazł wpis, wskazujący, że w obecnej wersji chipu Navi 31 wyłączona jest funkcja Shader prefetch, przyspieszająca ładowanie danych do procesorów strumieniowych, co może w pewnym stopniu obniżać wydajność.



Do tego okazuje się, że chipy Navi 31 montowane w nowych Radeonach to wersja A0 - wczesna wersja, której zazwyczaj pojedyncza partia jest wyprodukowana w celu dalszego ulepszenia w laboratoriach - tj. znalezienia i usunięcia ew. błędów oraz poprawy parametrów sygnałowych i elenktycznych w celu zwiększenia uzyskiwanych częstotliwości taktowania. Proces nanoszenia poprawek i ulepszeń trwa zazwyczaj kilka miesięcy, a tak ulepszony układ krzemowy otrzymuje numer B0 i jest już produkowany seryjnie.



Skorzystanie z chipu w wersji A0 oznacza, że prace nad architekturą RDNA3 mogły trwać dłużej niż zakładano, a jednocześnie nie chciano znacznie opóźniać premiery nowych kart, i zdecydowano się na ich premierę z GPU w wersji nie spełniającej przyjętych założeń dotyczących poziomu wydajności.





Jak wiadomo AMD planuje też premierę wolniejszych Radeonów z architekturą RDNA 3 - czyli serii Radeon RX 7800 z układem Navi 32 i serii Radeon RX 7700 z układem Navi 33. W tej sytuacji otwarte pozostaje pytanie, czy producent opóźni premierę aby wyposażyć te karty w dopracowane wersje B0 chipów.



Ciekawe jest też, czy AMD zdecyduje się dopracować chip Navi 31 do wersji B0 i wydać odświeżone karty (np. Radeon RX 7950 XTX) w odstępie 2-3 kwartałów. Takie sytuacje zdarzały się już w przeszłości - np. w marcu 2009 roku debiutował GeForce RTX 480, a już po 7 miesiącach został zastąpiony przez jego poprawioną wersję w postacji GeForce RTX 580 z tym samym GPU, ale w nowszej rewizji.



