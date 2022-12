Wtorek 20 grudnia 2022 UE proceduje przepisy dotyczące żywotności urządzeń i parametrów baterii

Autor: Zbyszek | źródło: iFixit | 16:54 Komisja Europejska niedawno przyjęła przepisy, w efekcie których począwszy od grudnia 2024 roku wszystkie sprzedawane na rynku EU urządzenia mobilne (smartfony, tablety, kamery i aparaty) będą musiały być ładowane przez gniazdo USB Type-C. Dwa lata później, w 2026 roku USB Type-C stanie się natomiast obowiązkowym sposobem ładowania komputerów przenośnych, a ładowarki do wszystkich laptopów mają być uniwersalne. Jak wiemy te regulacje to nie koniec, a przygotowaniu są kolejne przepisy, mające przedłużyć żywotność urządzeń mobilnych. Mają one wymóc obowiązek stosowania wymiennej baterii, jeśli w ramach testów okaże się, że po 1000 cykli ładowania jej pojemność spadnie poniżej 80 procent wartości początkowej.



W ramach nowych przepisów komisja Europejska chce też dać prawo do naprawy i dostępu do części zamiennych dla niezależnych serwisów, oraz chce aby producenci smartfonów i tabletów zapewniani aktualizację funkcji przez 3 lata, oraz aktualizacje bezpieczeństwa przez 5 lat od zakończenia sprzedaży urządzenia na rynku.





Teraz w sprawie pojawiają się nowe informacje. Według nich wspomniane przepisy są procedowane i jest coraz bardziej pewne, że zostaną przyjęte w zaproponowanym kształcie. Co więcej, na marginesie tych prac pojawiły się opinie, że kwestia baterii, nie tylko do urządzeń mobilnych, ale baterii każdego typu i przeznaczenia wymaga szerszego uregulowania.



W ostatni piątek unijni urzędnicy przyjęli uchwałę, na mocy której zajmą się teraz przeglądem istniejącego i zaproponowaniem nowego prawa dotyczącego baterii w UE. Nowe przepisy mają mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii sprzedawanych w UE: baterii przenośnych, baterii dla elektroniki konsumenckiej i komputerowej, baterii do rozruchu urządzeń i zapłonu pojazdów, baterii przemysłowych, lekkich akumulatorów środków transportu (np. dla hulajnóg, rowerów i skuterów elektrycznych) czy akumulatorów dla pojazdów elektrycznych.



Przepisy mają wprowadzić wymóg limitu CO2 dla procesu produkcji baterii, określać zasady ich wycofywania z eksploatacji, a także ze zużytych baterii wymagać recyklingu materiałów odzyskiwalnych takich jak m.in. kobalt, nikiel czy lit.



Poza tym wszystkie baterie sprzedawane w UE (samodzielnie, lub jako cześć innych urządzeń/pojazdów) mają mieć specjalną etykietę informacyjną, z informacjami m.in. o pojemności, wydajności, żywotności i składzie chemicznym baterii. Podstawowe informacje będą umieszczone bezpośrednio na etykiecie, a obok nich umieszczony będzie kod QR, dający dostęp do wszystkich szczegółów technicznych danej baterii.



Przewiduje się, że nowe uregulowania mogą wejść w życie około 2027 roku.



