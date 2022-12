Wtorek 20 grudnia 2022 Core i9-13900HX - nadchodzą 24 rdzeniowe procesory dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:33 W styczniu Intel wyraźnie poszerzy ofertę swoich procesorów Core 13. generacji. Dla komputerów stacjonarnych zadebiutuje Core i9-13900KS, oraz tańsze modele Core 13. generacji w wersji z zablokowanym mnożnikiem i niższym wskaźnikiem TDP (65W). Pojawią się też nowe procesory dla laptopów, a ich najdroższe wersje przyniosą duży skok wydajności względem dotychczasowej serii Core 12. generacji. Dotychczas najbardziej wydajne procesory Intela dla laptopów miały 6 wydajnych rdzeni plus 8 efektywnych rdzeni. Tymczasem Core 13. generacji z serii HX otrzymają 8 wydajnych rdzeni i nawet 16 efektywnych.



Pojawią się Core i9-13980HX i Core i9-13900HX (8 wydajnych + 16 efektywnych rdzeni), Core i7-13700HX (8 wydajnych + 8 efektywnych rdzeni) oraz Core i5-13650HX i Core i5-13500HX (6 wydajnych + 8 efektywnych rdzeni). Procesory mają mieć taktowanie Turbo jednowątkowe na poziomie 5,6 GHz (w Core i9-13980HX), 5,4 GHz (w Core i9-13900HX), 5,0 GHz (w Core i7-13700HX) oraz 4,7-4,9 GHz dla serii Core i5. Wskaźnik TDP wyniesie 55W (limit PL2 nie jest jeszcze znany - w Core 12. generacji "HX" wynosił 157W).



W sieci pojawił się też pierwszy test procesora Core i9-13900HX w benchmarku GeekBench, uzyskując 2039 punktów jednowątkowo i 20943 punkty wielowątkowo, co oznacza, że prezentuje on wydajność podobną do desktopowego Core i7-13700K, i nieco wyższą niż desktopowy Core i9-12900K. Natomiast w porównaniu do poprzedniego Core i9-12900HX, nowy Core i9-13900HX wypada prawie 10 procent lepiej przy obciążeniu jednowątkowym i 40 procent lepiej przy obciążeniu wielowątkowym.



Poza modelami "HX" z TDP 55W, seria Core 13. generacji dla laptopów obejmie też procesory "H" z TDP 45W, procesory "P" z TDP 28W i "U" z TDP 15W, a poszczególne poziomy TDP będą wyznaczać uzyskiwane częstotliwości taktowania. Stała i niezależna od TDP będzie natomiast liczba rdzeni - w przypadku Core i9 nowe procesory będą mieć 14 rdzeni (6 wydajnych + 8 efektywnych), seria Core i7 otrzyma 10 rdzeni (6 wydajnych + 4 efektywne) a Core i5 będzie mieć 8 rdzeni (4 wydajne + 4 efektywne).



Nowe procesory mają zostać zaprezentowane podczas styczniowych targów CES 2023.







