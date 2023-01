Czwartek 5 stycznia 2023 Procesory Ryzen 7000 z ZEN 4, Ryzen AI, RDNA 3 i XDNA dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 15:03 Firma AMD zaprezentowała nowe procesory dla laptopów wyposażone w najnowsze rdzenie ZEN 4 i wytwarzane w zaawansowanej litografii. Są to przeznaczone dla lekkich i wydajnych laptopów monolityczne APU Phoenix Point z maksymalnie 8-rdzeniami ZEN 4, oraz przeznaczone dla laptopów gamingowych i dla przenośnych stacji roboczych procesory Dragon Range z maksymalnie 16-rdzeniami ZEN 4. Pierwsze z nich, Phoenix Point to monolityczne procesory APU wytwarzane w litografii 4nm, które trafią na rynek jako procesory Ryzen 7x40 HS z TDP 35-45W lub Ryzen 7x40 U z TDP 15-25W. Na początku oferowane będą trzy modele: 8 rdzeniowe Ryzen 9 7940 HS i Ryzen 7 7840 HS, oraz 6-rdzeniowy Ryzen 5 7640 HS.



Cała trójka ma taktowanie boost od 5,2 GHz w najwyższym modelu do 5,0 GHz w najniższym, zintegrowany układ graficzny Radeon 700M z architekturą RDNA 3 i 12 blokami CU (łącznie 768 procesorów strumieniowych), kontroler pamięci DDR5 i LPDDR5, oraz cztery dedykowane jednostki XDNA przejmujące obliczenia związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Jest to też pierwszy konsumencki procesor x86 zaopatrzony w takie jednostki. Według testów AMD, oferują one wyższą wydajność niż jednostki AI zaszyte w procesorze Apple M2. AMD deklaruje przy tym że lista oprogramowania korzystająca z tych jednostek będzie dynamicznie rozwijana.



Typowa wydajność jednowątkowa i wielowątkowa procesora Ryzen 9 7940 HS ma być wyższa niż konkurencyjnego Core i7-1280P z 14 rdzeniami (6 wydajnych + 8 efektywnych). W trakcie prezentacji pokazano, jak Ryzen 9 7940 HS sprawuje się w renderingu, wypadając o około 30 procent lepiej niż Apple M1 Pro i Core i7-1280P.



AMD deklaruje też, że procesory są niezwykle efektywne energetycznie podczas niskiego obciążenia, i laptopy z nimi będą pracować na baterii zauważalnie dłużej, niż w przypadku laptopów z poprzednimi procesorami Ryzen 6000 (Rembrdant). Inżynierowie AMD mieli poświęcić bardzo dużo czasu na dopracowanie efektywności energetycznej, czego efektem ma być na przykład ponad 30 godzin ciągłej pracy na baterii w przypadku oglądania filmów. Laptopy z procesorami Phoenix Point (Ryzen 7x40 HS lub Ryzen 7x40 U) trafią do sprzedaży w marcu, a jednym z pierwszych modeli będzie HP Dragonfly Pro, mający oferować możliwość pracy na baterii przez cały dzień.





Drugie z nowych procesorów, czyli Dragon Range pojawią się w sprzedaży jako procesory Ryzen 7x45, a początkowo oferowane będą modele: Ryzen 9 7945Hx z 16-rdzeniami i taktowaniem Boost 5,4 GHz (TDP konfigurowalne w zakresie 55-75W), Ryzen 9 7845Hx z 12-rdzeniami i taktowaniem Boost do 5,2 GHz (TDP 45-75W), Ryzen 7 7745Hx z 8-rdzeniami i taktowaniem Boost do 5,1 GHz (TDP 45-75W) i Ryzen 5 7645Hx z 6-rdzeniami i taktowaniem Boost do 5,0 GHz (TDP konfigurowalne 45-75W). Mobilne Ryzeny serii HX są przeznaczone dla wydajnych i gamingowych laptopów i dla przenośnych stacji roboczych, i są wyposażone w podstawowy układ graficzny z 2 blokami CU w architekturze RDNA 2.



Pod względem technicznym są to desktopowe procesory Raphael, usprawnione pod względem efektywności energetycznej. Mają one oferować o 30-60 procent wyższą liczbę fps w grach niż poprzednie procesory Ryzen 9 6900Hx, oraz do 20 procent wyższą wydajność jednowątkową i do 80 procent wyższą wydajność wielowątkową. Według AMD 16-rdzeniowy Ryzen 9 7945Hx oferuje wyraźnie wyższą wydajność niż flagowy procesor Intela dla dużych laptopów; Core i9-12900HX, który również ma 16-rdzeni i TDP 55W.



Pierwsze laptopy z procesorami Ryzen 7x45 Hx trafią do sprzedaży w lutym. Pokazano też pierwsze modele laptopów gamingowych z tymi procesorami, jakimi będą Alienware m16 i m18, ASUS Strix i Lenovo Legion.







