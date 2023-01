Czwartek 19 stycznia 2023 Udział AMD w rynku procesorów serwerowych x86 wkrótce przekroczy 30%

Autor: Zbyszek | źródło: finance.yahoo.com | 22:52 (1) Analitycy z KeyBanc przedstawili swój nowy raport dotyczący sytuacji na rynku procesorów serwerowych. Wynika z niego, że w ostatnim kwartale 2023 roku udział firmy AMD w tym rynku przekroczy 30 procent, a udział Intela spadnie poniżej 70 procent. Jeśli prognozy się spełnią, to już na początku 2024 roku AMD będzie dostarczać jedną trzecią wszystkich serwerowych procesorów typu x86, a Intel pozostałe dwie trzecie. Według KeyBanc, w 1. kwartale 2023 roku udział AMD w rynku procesorów serwerowych wyniesie około 22 procent, i później będzie szybko wzrastał. Ma to być możliwe dzięki szerokiej ofercie wydajnych i wyposażonych w wysoką liczbę rdzeni procesorów EPYC 4. generacji.



Pośrednią przyczyną będzie też słabość Intela, który swoje nowe procesory Xeon Scalabe 4. generacji (Sapphire Rapids) wprowadza na rynek później, a dodatkowo mają one mniej rdzeni i pobierają więcej energii elektrycznej.



AMD oferuje procesory EPYC 4. generacji do zastosowań ogólnych (seria Genoa) z nawet 96-rdzeniami, a w przeciągu 2023 roku zaoferuje też EPYC 4. generacji do specjalizowanych obliczeń (Geona-X z dodatkową pamięcią 3D V-Cache), nawet 128-rdzeniowe wersje do zastosowań chmurowych (Bergamo z rdzeniami ZEN 4c), oraz efektywne energetycznie procesory dla urządzeń telekomunikacyjnych i urządzeń serwerowych typu appliance (modele Siena).



Sam Intel przyznawał niedawno, że będzie trafił udziały na rynku serwerowym na rzecz AMD aż do 2025 roku (o czym więcej pisaliśmy tutaj



pierdy (autor: Conan Barbarian | data: 20/01/23 | godz.: 16:07 )

Intel zapewniał całkiem niedawno, że AMD będzie w lusterku wstecznym, więc to jakieś propagandowe smuty.



