Piątek 10 lutego 2023 Budowa niemieckiej fabryki Intela stanęła pod znakiem zapytania

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 18:40 Wiosną 2021 roku nowy prezes i dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger zapowiedział, że Intel dołączy do grona producentów układów scalonych na zamówienie, oferując swoje usługi firmom trzecim, a także zainwestuje wiele miliardów dolarów w budowę nowych fabryk aby zwiększyć moce produkcyjne. Plany zakładały budowę dwóch nowych, nieplanowanych wcześniej fabryk układów scalonych w USA, i jednej nowej fabryki w Europie, plus rozbudowę i modernizację istniejącej fabryki w Irlandii. Szczegóły nowych inwestycji w Europie ogłoszono następnie wiosną 2022 roku, informując, że za 33 mld. Euro powstanie nowa fabryka w Niemieckim Magdeburgu, a dotychczasowa fabryka w Irlandii zostanie rozbudowana i przystosowana do litografii Intel 4.



Od tego czasu sytuacja na rynku układów scalonych zmieniła się diametralnie, i to na niekorzyść producentów - sprzedaż komputerów osobistych i innej elektroniki spadła w 2. połowie 2022 roku o około 20-30 procent. Dodatkowo Intel zaczął mieć problemy na rynku serwerowym, gdzie przyspieszyła utrata jego udziałów rynkowych na rzecz procesorów EPYC od AMD.



W efekcie Intel wytwarza i sprzedaje teraz znacznie mniej procesorów niż przed rokiem, musi też zadowalać się znacznie mniejszymi przychodami, które z poziomu 80 mld USD w 2021 roku spadły do 64 mld USD w 2022 roku, a w 2023 roku mają spaść do poziomu poniżej 50 mld USD.



Tym samym w ostatnich miesiącach Intel szuka głównie oszczędności. W tym celu jeszcze jesienią zwolnionych zostało 10 procent pracowników, pensje pozostałych zmniejszono w styczniu o 5-15 %, zawieszając też wypłatę premii kwartalnych i rocznych, oraz anulowano program rozwoju procesorów RISC-V, anulowano dalszy rozwój switchy Tofino, i porzucono plany budowy w 2023 roku nowego centrum badań i rozwoju w USA.





Najnowsze informacje dotyczące redukcji kosztów u Intela dotyczą planów powstania nowej fabryki w Niemczech. Jej budowa miała rozpocząć się w 2. połowie tego roku, i pochłonąć w okresie 3 następnych lat prawie 20 mld USD, ale teraz inwestycja stanęła pod dużym znakiem zapytania. Bloomberg informuje, że Intel już jakiś czas temu zwrócił się do niemieckich władz z prośbą o zwiększenie pomocy finansowej na budowę tej fabryki z 6,8 do 10 mld Euro, warunkując jej budowę od pozytywnej decyzji.



Bloomberg informuje też, że nawet jeśli niemieckie władze zdecydują się podbić kwotę oferowanej pomocy finansowej do 10 mld Euro, to i tak nie jest pewne, czy nowa niemiecka fabryka Intela w ogóle powstanie. Intel miał zawiesić realizację tej decyzji, a w między czasie bada możliwość wybudowania mniejszej i tańszej fabryki w Wietnamie, w parku technologicznym Saigon Hi-Tech. Fabryka w Wietnamie miałaby kosztować 7,4 mld USD, a obecnie Intel ma starać się uzyskać dotację od miejscowego rządu na jej budowę. Za lokalizacją fabryki w Wietnamie przemawiać ma też tańsza siła robocza.



