Czwartek 2 marca 2023 Ryzen 9 7945 HX - pierwszy test potwierdza bardzo wysoką wydajność

Autor: Zbyszek | źródło: NotebookCheck | 17:58 Firma AMD poszerza właśnie swoją ofertę o nowe procesory dla komputerów przenośnych wyposażone w rdzenie ZEN 4. Do sprzedaży trafiają właśnie dwa rodzaje procesorów: przeznaczone dla lekkich i wydajnych laptopów monolityczne APU Phoenix Point z maksymalnie 8-rdzeniami ZEN 4 (seria Ryzen 7x40), oraz przeznaczone dla laptopów gamingowych i dla przenośnych stacji roboczych procesory Dragon Range z maksymalnie 16-rdzeniami ZEN 4 (seria Ryzen 7x45). Formalnie nowe procesory zostały zaprezentowane jeszcze podczas styczniowych targów CES o czym więcej tutaj, i w zależności od modelu są dostępne dla producentów laptopów od 2. połowy lutego, lub będą dostępne jeszcze w marcu.



Flagowym z nowych procesorów będzie 16-rdzeniowy Ryzen 9 7945 HX z TDP 55W, taktowany zegarem bazowym 2,5 GHz i Turbo 5,4 GHz. W sieci pojawił się pierwszy test laptopa ASUS Zephyrus Duo 16 ze wspomnianym procesorem Ryzen 9 7945 HX. Jak się okazuje wydajność tego CPU jest bardzo wysoka, a nawet wyższa niż uzyskiwana przez konkurencyjne procesory Intel Core i9-13950 HX i Core i9-13980 XH, wyposażone w 8 wydajnych i 16 efektywnych rdzeni.



Redakcja serwisu NotebookCheck sprawdziła wydajność jednowątkową w kilku popularnych benchnarkach. Ryzen 9 7945 HX uzyskał uśredniony wynik zbliżony do Core i9-13950XH, i o 4 procent niższy niż rezultat Core i9-13980 HX.

W przypadku testów wielowątkowych nowy procesor AMD był najbardziej wydajny, uzyskując o kilka procent wyższą wydajność od obu konkurencyjnych procesorów Intela, pobierając przy tym wyraźnie mniej energii niż Core i9-13950 HX i Core i9-13980 HX. Procesor AMD zadowalał się szczytowo 115W energii elektrycznej i osiągał temperaturę 82 stopni Celsjusza, a procesory Intela pobierały 190-195W i nagrzewały się do 89-90 stopni.



W porównaniu do poprzedniego procesora Ryzen 9 6900 HX z 8 rdzeniami ZEN 3, nowy Ryzen 9 7945 HX wypada natomiast o około 40 procent lepiej w testach jednowątkowych, a jego wydajność wielowątkowa jest ponad dwukrotnie większa od poprzednika. Przy czym trzeba zaznaczyć, że pobór energii w trybie wielowątkowym wzrósł z 80W w modelu Ryzen 9 6900 HX, do nieco ponad 100W w 16-rdzeniowym Ryzen 9 7945 HX.







