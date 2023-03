Czwartek 2 marca 2023 Pamięć 3D V-Cache wyraźnie zwiększa wydajność zintegrowanej grafiki

Autor: Zbyszek | źródło: PCMag | 17:38 Przed dwoma dniami odbyła się oficjalna premiera dwóch nowych procesorów AMD: Ryzen 9 7950X 3D z 16 rdzeniami i Ryzen 9 7900X 3D z 12 rdzeniami. Obydwa modele są wyposażone w dodatkowe 64 MB pamięci L3 w postaci pamięci 3D V-Cache zamontowane na jednym z dwóch chipletów, są dedykowane głównie dla graczy i entuzjastów, a o tym jaką wydajność oferują pisaliśmy tutaj. Jak się okazuje, dodatkowa pamięć 3D V-Cache wpływa pozytywnie na liczbę klatek nie tylko gdy nowe procesory współpracują z wydajną kartą graficzną. Redaktorzy PCMag sprawdzili wydajność zintegrowanej grafiki procesora Ryzen 9 7950X 3D, i ze zdumieniem odkryli, że jest ona od trzech do nawet ponad czterech razy wyższa niż w procesorach Ryzen 9 7950X i Ryzen 7 7700X bez pamięci 3D V-Cache.



Dzięki temu zintegrowana grafika procesora Ryzen 9 7950X 3D oferuje wydajność tylko niewiele niższą niż IGP w procesorach Core 12. i 13. generacji. Trochę szkoda, że testujący nie dodali do porównania starszych desktopowych procesorów Ryzen 7 5700G i Ryzen 5 5600G.





Przypomnijmy, że układ graficzny zamontowany w nowych desktopowych procesorach AMD o budowie modułowej raczej nie jest przeznaczony do grafiki 3D - ma tylko dwa bloki Compute Units z architekturą RDNA 2, i został dodany do chipletu IOD aby można było używać nowych procesorów bez konieczności montowania jakiejkolwiek karty graficznej. Zapewnia on wydajność porównywalną do IGP Vega 6 ze starszych Ryzenów np. Ryzen 3 4300G, lecz kilka razy niższą niż ostatnie monolityczne procesory Ryzen 6000 z 12 blokami CU typu RDNA 2.



Dzięki pozytywnemu wpływowi pamięci 3D V-Cache na wydajność tej zintegrowanej grafiki, bardzo ciekawie zapowiada się nadchodzący Ryzen 7 7800X 3D, który powinien oferować dobrą wydajność i jednocześnie nienajgroszy IGP, zostając pod wieloma względami (oprócz wygórowanej ceny) godnym następcą procesora Ryzen 7 5700G z poprzedniej generacji.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.