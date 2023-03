Poniedziałek 6 marca 2023 Intel ARC: rozwiązano problem zużycia energii w trybie wielomonitorowym

Autor: Zbyszek | źródło: GitHub | 18:17 Intel po cichu dokonał kolejnej poprawy parametrów swoich kart graficznych ARC A750 i ARC A770. Tym razem producent uporał się z problemem wysokiego poboru energii w trybie Idle i podczas wyświetlania pulpitu Windows, w sytuacji gdy karta obsługuje co najmniej dwa podłączone monitory. Dotychczas karty ARC A750 i ARC A770 pobierały około 11-12 W gdy podłączony do nich był jeden monitor, i 40-45W gdy podłączone były co najmniej dwa monitory. Wraz z wydanymi w ostatnich dniach sterownikami Intel ARC 101.4146 zmieniono sposób zarządzania energią i taktowaniem w tych scenariuszach, dzięki czemu niezależnie od liczby podłączonych ekranów pobór energii kart ARC nie powinien nie przekraczać 10-12W.



Posiadacze kart Intel ARC zrzeszeni wokół projektu Intel-GPU-Community-Issue-Tracker w serwisie GitHub potwierdzają, że problem jaki raportowali Intelowi został ostatecznie usunięty. Jeden użytkowników wykonał testy, według których karta Intel ARC po aktualizacji sterowników do wersji 10.4146 pobiera tylko 7-7W z jednym monitorem, i 8-9W z dwoma podłączonymi monitorami.



Przypomnijmy, że miesiąc temu (na początku lutego) Intel oficjalnie pochwalił się postępami w zwiększaniu wydajności kart ARC A750 i ARC A770 poprzez optymalizację sterowników. Krzemowy gigant poinformował wówczas, że w porównaniu do sterowników z dnia premiery, aktualna wersja sterowników zapewnia średnio o około 10 procent więcej klatek na sekudnę w grach DX12 i DX11, i średnio o 43 procent więcej klatek na sekundę w grach DX9. Więcej o tym pisaliśmy tutaj .



