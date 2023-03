Poniedziałek 6 marca 2023 Intel rezygnuje z GPU Rialto Bridge i następcy kart Arctic Sound

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 18:38 W styczniu tego roku, wraz ze słabymi wynikami finansowymi za 2022 rok Intel ogłosił też likwidację dotychczasowego działu AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics) zajmującego się opracowywaniem i sprzedażą GPU. Został on podzielony na dwie części - produkcja i sprzedaż GPU dla serwerów została przeniesiona do serwerowego działu Data Center and AI, natomiast opracowywanie, produkcja i sprzedaż kart graficznych Intel ARC dla graczy stała się częścią działalności działu Client Computing zajmującego się dostawami procesorów. Zmiany dotknęły też dotychczasowego prezesa i dyrektora działu (Accelerated Computing Systems and Graphics), czyli dobrze znanego Raja Koduri.



Został on przesunięty na jedno z kluczowych stanowisk inżynierskich, aby zmniejszyć jego obciążenie zadaniami typowo menadżerskimi. Zarządzanie menadżerskie dotychczasowymi częściami działu AXG przejeli natomiast Jeff McVeigh, Masoom Bhaiwala, Vineeta Goela, Jason Gunderson, Anton Kaplanya, Taher Madraswala, Murali Ramadoss i Brijesh Tripathi.



Jeff McVeigh, dyrektor zajmujący się obecnie rozwojem GPU dla serwerów postanowił podzielić się na blogu Intela kilkoma decyzjami, jakie podjął po tym, gdy decydujący głos przestał mieć Raja Koduri.



Przede wszystkim Jeff McVeigh podjął decyzję o anulowaniu dwóch produktów: GPU obliczeniowego Rialto Bridge, czyli ulepszonej wersji Ponte Vecchio, oraz GPU graficznego Lancaster Sound dla stacji roboczych i serwerów, będącym ulepszoną wersją anulowanych wcześniej kart Arctic Sound.



Decyzja ma wynikać z innej decyzji - aby przyspieszyć debiut kolejnych produktów, dział GPU serwerowych nie będzie już rozwijał produktów tzw. pośrednich, jakimi miały być Rialto Bridge i Lancaster Sound. Zamiast skupiać się na ich ukończeniu Intel zamierza przyspieszyć debiut następców, w postaci Falcon Shores i Melville Sound.





W przypadku GPU Rialto Bridge, czyli powiększonej wersji Ponte Vecchio, podjęta decyzja musiała być trudna - układy Rialto Bridge były już na końcowym etapie opracowania. Z drugiej strony Ponte Vecchio zaliczyło rok opóźnienia, i Rialto Bridge nie miało szans na debiut w planowanym wcześniej terminie, czyli 2023 roku.



Inaczej jest w przypadku kart Arctic Sound, czyli konkurentów dla Nvidia Tesla i A100, czy kart Radeon Instinct. ich debiut planowany na 2022 rok został całkowicie anulowany pod koniec 2021 roku, aby skupić się na rozwoju następcy, czyli właśnie Lancaster Sound. Teraz, po kilkunastu miesiącach, debiut następcy Arctic Sound także zostaje anulowany. Podsumowując, Intel odwołał debiut Arctic Sound aby wprowadzić do sprzedaży Lancaster Sound, ale teraz anuluje rozwój Lancaster Sound aby przygotować następcę w postaci Melville Sound. No cóż, do trzech razy sztuka...









