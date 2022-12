Wtorek 20 grudnia 2022 Intel rozbija dział AXG na dwie części, nowa rola Raja Koduri

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:01 W 2017 roku, wraz z rozpoczęciem przez Intela zadania opracowania własnych wydajnych GPU (i konkurowania na tym polu z Nvidią i AMD), Intel powołał też swój nowy dział AXG - Accelerated Computing Systems and Graphics. Dział zajmował się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą kart graficznych dla konsumentów oraz do zastosowań profesjonalnych / serwerowych. Był on księgowo rozliczany niezależnie, a wyniki finansowe działu AXG były publikowane oficjalnie począwszy od 1. kwartału 2021 roku, czyli okresu kiedy dział AXG rozpoczął jakąkolwiek sprzedaż, w postaci kart Intel DG1 będących faktycznie IGP wyjętym z procesorów Ice Lake (laptopowe Core 10. generacji) i zaopatrzonym we własne pamięci GDDR.



Latem 2022 roku analitycy podsumowali, że w całym swoim dotychczasowym okresie działalności dział AXG odnotował stratę w wysokości 3,5 mld USD, z czego strata 2,1 mld USD przypadła na 6 kwartałów w okresie od 1. kwartału 2021 roku do 2. kwartału 2022 roku, a pozostałe 1,4 mld. USD to środki wydane na prace projektowe i wynagrodzenia inżynierów w latach 2017-2020.



Teraz CEO Intela, Pat Gelsinger, postanowił na drastyczne zmiany. Począwszy od 1 stycznia 2023 roku dział AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics) Intela przestaje istnieć, i zostaje rozbity na dwie części. Opracowywanie, produkcja i sprzedaż GPU dla serwerów zostaje częścią działu Data Center and AI, a wyniki finansowe będą rozliczna w ramach tego działu, natomiast opracowywanie, produkcja i sprzedaż kart graficznych Intel ARC dla graczy będzie rozliczana w ramach działu Client Computing, który sprzedaje głównie procesory dla komputerów stacjonarnych i laptopów.



Jednocześnie 4. kwartał 2022 roku będzie ostatnim, w którym wyniki finansowe działu AXG zostaną podane odrębnie. Decyzja jest prawdopodobnie próbą ukrycia strat finansowych działu AXG, i jednocześnie obciążenia nimi lepiej prosperujących działów Data Center and AI oraz Client Computing.





Dotychczasowy szef działu Accelerated Computing Systems and Graphics, czyli Raja Koduri otrzyma natomiast nową rolę, w której będzie miał mniej obowiązków menadżerskich, a więcej inżynierskich. Po sylwestrze Raja obejmie stanowisko jednego z głównych architektów firmy Intel, w zakresie procesorów, kart graficznych i sztucznej inteligencji, współpracując nadal z częścią inżynierów dotychczasowego działu AXG, ale przestając być dyrektorem wszystkich dotychczasowych pracowników tego działu. Role managerów dotychczasowych części działu AXG przejmą natomiast Jeff McVeigh, Masoom Bhaiwala, Vineeta Goela, Jason Gunderson, Anton Kaplanya, Taher Madraswala, Murali Ramadoss i Brijesh Tripathi.



