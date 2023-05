Wtorek 2 maja 2023 Samsung chwali się uzyskiem w swojej najnowszej litografii 3nm

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:05 (1) Nie tak dawno Samsung poinformował o uruchomieniu masowej produkcji w swojej najnowszej litografii 3nm GAA. Tym samym koreański producent wystartował z produkcją układów scalonych w litografii 3nm o cztery miesiące później niż oficjalnie ogłosiła to konkurencyjna firma TSMC, ale trzeba uwzględnić, że nowy proces litograficzny Samsunga wykorzystuje już tranzystory o budowie typu GaaFET (gate-all-around field-effect transistor) z nanorurkami, jakie TSMC zastosuje dopiero w swojej litografii 2nm w 2025 roku. Na marginesie tej informacji pojawiły się wątpliwości co do tzw. uzysku, czyli liczby sprawnych układów scalonych w stosunku do wszystkich wyprodukowanych.



Według wielu doniesień Samsung miał w przeszłości problemy w tej kwestii, na co narzekała szczególnie Nvidia podczas odbierania od Samsunga 8nm chipów do kart graficznych z serii GeForce RTX 3000, których Samsung z powodu słabego uzysku miał dostarczać mniej niż oczekiwał Jensen Huang. W efekcie produkcję układów scalonych do kart GeForce RTX 4000 powierzono firmie TSMC.



Także Qualcomm maił zawieść się na innej litografii Samsunga, a konkretnie 4nm, przenosząc produkcję swojego Snapdragona 8 do firmy TSMC, a procesor produkowany przez TSMC litografii 4nm miał lepsze parametry niż ten, który wcześniej powstawał u Samsunga.



Kilka miesięcy temu pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że problem niskiego uzysku jaki trapił litografie 8nm i 4nm Samsunga, dotyczy też jego najnowszego procesu litograficznego 3nm GAA. Samsung właśnie postanowił zareagować na wątpliwości w tej materii, i oficjalnie poinformował, że obecnie uzysk w litografii 3nm przekracza założenia, i wynosi 60-70 procent. Co więcej firma pracuje nad jego ulepszoną wersją o nazwie 3GAP+, która będzie dostępna do produkcji w 2024 roku.







K O M E N T A R Z E

3GAP+ (autor: Conan Barbarian | data: 2/05/23 | godz.: 21:34 )

"firma pracuje nad jego ulepszoną wersją o nazwie 3GAP+"

Zatem mamy super możliwości i będzie jeszcze bardziej superowo, ale jakoś nikt nie puka z zamówieniami.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.