Poniedziałek 15 maja 2023 ASUS wydaje ważną aktualizację BIOSu dla płyt AM5

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 10:51 W ostatnich tygodniach miało miejsce co najmniej kilka przypadków uszkodzenia procesora Ryzen serii 7000 oraz płyty głównej AM5, w jakiej był zamontowany. Przyczyny tych sytuacji ciągle bada firma AMD, ale według niezależnych ekspertów za uszkodzenia odpowiadała zbyt wysoka temperatura na styku kontaktów procesora i pinów gniazda LGA, wywołana przez zdecydowanie zbyt wysokie napięcie jakie otrzymywał procesor w przypadku, gdy włączona była funkcja EXPO ułatwiająca podkręcanie pamięci DDR5. Co ciekawe sytuacja występowała głównie na płytach głównych firmy ASUS, a teraz ASUS informuje o wydaniu ważnej aktualizacji BIOSu dla swoich płyt i prosi użytkowników o ich zainstalowanie.



Producent rozesłał informację prasową, w której informuje że dotychczasowe wersje BIOSu mogą spowodować uszkodzenie procesora Ryzen 7000, oraz o dostępności na swojej witrynie (asus.com/support)nowych wersji BIOS, które należy pobrać i zainstalować.



Przypomnijmy, że winą za awarie procesorów obarczono płyty główne niektórych producentów, które po aktywacji funkcji EXPO automatycznie ustawiały napięcie zasilania chipletu IOD z kontrolerem pamięci na maksymalne, czyli 1,4V.



Firma AMD postanowiła zareagować uczulając producentów płyt głównych, aby ich BIOSY lepiej kontrolowały napięcie zasilające procesor i niepotrzebnie nie ustawiały zbyt wysokiego napięcia bez wiedzy i ingerencji użytkownika. Wydana została także nowa wersja mikrokodu AGESA, na podstawie którego producenci płyt głównych tworzą BIOSy, w którym to mikrokodzie limit napięcia zasilającego dla chipletu IOD został obniżony przez AMD z 1,4V do 1,3V.



Więcej o sytuacji uszkodzenia procesorów Ryzen 7000 pisaliśmy tutaj



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.