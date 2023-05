Poniedziałek 22 maja 2023 Lista TOP500: już 121 superkomputerów z procesorami AMD EPYC

Autor: Zbyszek | źródło: TomsHardware | 23:41 O liście TOP 500, zawierającej wykaz pięciuset aktualnie najbardziej wydajnych na świecie superkomputerów, słyszał chyba każdy pasjonat techniki komputerowej. Lista tworzona jest od 1993 roku na podstawie wyników uzyskiwanych przez superkomputery w teście Linpack. Obserwowane historycznie podwojenie wydajności znajdującej się na niej urządzeń następuje średnio co około 14 miesięcy. Najnowsza tegoroczna edycja listy TOP 500 rzuca korzystne światło na ekspansję AMD na tym rynku - już 121 superkomputerów z listy TOP 500 bazują na procesorach AMD EPYC.



Jest to ponad pięciokrotny wzrost względem zestawienia TOP 500 z 2020 roku, a względem zestawienia z jesieni 2022 roku, liczba superkomputerów z procesorami EPYC wzrosła o 29 procent. Większość z nich to dość młode konstrukcje, dlatego superkomputery z procesorami EPYC plasują się głownie w pierwszej dwusetce najbardziej wydajnych superkomputerów na świecie. Pozycję numer jeden wciąż zajmuje superkomputer Frontier, o którym pisaliśmy więcej tutaj/.



Jednocześnie spada liczba superkomputerów z procesorami Xeon - obecnie z wszystkich superkomputerów na liście TOP 500, łącznie 360 maszyn bazuje na procesorach Intela, a w 2016 toku liczba ta wynosiła 454 superkomputery.



