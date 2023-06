Wtorek 20 czerwca 2023 Baterie smartfonów mają być łatwo wymienialne od 2027 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:58 Parlament Europejski przyjął właśnie nowe przepisy dotyczące baterii urządzeń mobilnych. Nowe regulacje rozszerzają tzw. prawa konsumenta o możliwość łatwej i prostej wymiany baterii bez potrzeby posiadania do tego specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Przepisy zaczną obowiązywać od 2027 roku i będą dotyczyć wszystkich urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety aparaty, kamery i tym podobne. Najbliższe 3 lata mają być pozostawione producentom na dostosowanie projektów przyszłych urządzeń do nowych regulacji. Tym samym nowe smartfony będą musiały mieć prawdopodobnie łatwo zdejmowaną tylną część obudowy, w celu prostego dostępu do baterii, tak jak to było powszechne około dekadę temu.



Nowe przepisy to część rozwiązań, mających wydłużyć żywotność urządzeń. Już wcześniej unijni urzędnicy przyjęli przepisy, które wymuszają na producentach smartfonów i tabletów zapewnianie aktualizacji funkcji przez 3 lata, oraz aktualizacji bezpieczeństwa przez 5 lat od zakończenia sprzedaży urządzenia na rynku. Dodatkowo konsumenci mają mieć możliwość naprawy urządzeń nie tylko w serwisie producenta ale również w niezależnych serwisach, a tym ostatnim ma przysługiwać prawo swobodnego dostępu do części zamiennych.



Poza tym Komisja Europejska zajmuje się większym pakietem przepisów, które mają uregulować rynek baterii każdego typu i zastosowania: baterii przenośnych, baterii dla elektroniki konsumenckiej i komputerowej, baterii do rozruchu urządzeń i zapłonu pojazdów, baterii przemysłowych, lekkich akumulatorów środków transportu (np. dla hulajnóg, rowerów i skuterów elektrycznych) czy akumulatorów dla pojazdów elektrycznych. Więcej o tym pisaliśmy tutaj



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.