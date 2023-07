Środa 12 lipca 2023 Intel wycofuje sie z rozwoju i sprzedaży komputerów NUC

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:58 Intel poza procesorami od kilkunastu lat oferował własne komputery o kompaktowych rozmiarach, mające nazwę NUC (Next Unit of Compute). Teraz krzemowy gigant poinformował, że zaprzestanie dalszego rozwoju komputerów NUC a z czasem wycofa się ze sprzedaży oferowanych do tej pory urządzeń. Decyzja to prawdopodobnie efekt prowadzonej od 3. kwartałów restrukturyzacji i redukcji kosztów, która zakłada też skupienie się na głównej działalności (produkcja układów scalonych) i porzucenie mało dochodowych działalności nie związanych z działalnością główną.



Tym samym ostatnimi komputerami NUC od Intela pozostaną wprowadzone na rynek w ubiegłym roku modele NUC 13 Extreme "Raptor Canyon", NUC 13 Pro "Arena Canyon" oraz NUC 13 "Bravo Canyon" z procesorami Core 13. generacji.



Przypomnijmy, że wcześniej w kwietniu Intel poinformował o wycofaniu się z oferowania serwerów własnej marki.



Wcześniejsze posunięcia Intela prowadzące do redukcji kosztów działalności to m.in.:

- sprzedaż działu pamięci Optane do firmy Micron (2022)

- redukcja zatrudnienia o 10 procent (październik 2022)

- anulowanie budowy nowego centrum badań i rozwoju (styczeń 2023)

- porzucenie programu rozwoju własnych procesorów RISC-V (styczeń 2023)

- porzucenie dalszego rozwoju swoich switchy i rozwiązań sieciowych z serii Tofino, które były rozwijane od 2019 roku po przejęciu firmy Barefoot Networks (styczeń 2023)

- redukcja wynagrodzeń zasadniczych o 5-15 procent, likwidacja premii kwartalnych i rocznych (luty 2023).



Równocześnie Intel inwestuje znaczne środki w budowę nowych fabryk układów scalonych oraz fabryk testowania i integracji procesorów, w tym także w Europie i w Polsce.







