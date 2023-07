Piątek 28 lipca 2023 AMD wprowadza karty Radeon 7900 GRE z 16 GB pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 12:35 Firma AMD ogłosiła premierę nowej karty graficznej z architekturą RDNA 3. Jest nią Radeon 7900 GRE, który na ten moment jest oferowany niestety wyłącznie w Chinach i Ameryce Północnej. Karta jest wyposażona w chip Navi 31 LE z aktywnymi 80 blokami CU (5120 procesorów strumieniowych), który jest taktowany zegarem 1880 MHz (game clock) do 2245 MHz (boost). Współpracuje on z 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps z 256-bitową magistralą (aktywne 4 z 6 chipów MCD, przepustowość 576 GB/s). Nowy Radeon ma wskaźnik TDP 260W, i według AMD jest o kilkanaście procent bardziej wydajny niż Radeon RX 6800 XT, oraz nie mniej wydajny niż flagowy Radeon 6950 XT poprzedniej generacji.



Kartę wyceniono na 649 USD, czyli o 200 dolarów taniej niż Radeon RX 7900 XT. W porównaniu do Radeona RX 7900 XT, nowy model ma nieco mniej procesorów strumieniowych (5120 zamiast 5376), o 150 MHz niższe taktowanie układu graficznego, oraz mniej pamięci (16 GB zamiast 20 GB) o niższej przepustowości - 576 GB/s, zamiast 800 GB/s.



Z testów wykonanych przez chiński serwis Expreview wynika, że Radeon 7900 GRE oferuje o około 20 procent niższą wydajność niż Radeon RX 7900 XT, a jednocześnie jest zauważalnie bardziej wydajny niż GeForce RTX 4070. Niestety na ten moment nie wiadomo, kiedy Radeon 7900 GRE trafi do sprzedaży w Europie.







