Czwartek 17 sierpnia 2023 Nvidia ma sprzedać 550 tysięcy chipów H100 w 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:08 Pomimo kryzysu na rynku kart graficznych dla komputerów stacjonarnych, gdzie notowany jest wyraźny spadek sprzedaży, Nvidia nie ma raczej co narzekać na swoją sytuację budżetową, gdyż jak ciepłe bułeczki sprzedają się jej GPU dedykowane dla serwerów i obliczeń związanych z uczeniem maszynowy i sztuczną inteligencją. Mowa o akceleratorach serii A100 (Ampere) oferowanych od połowy 2020 roku, i najnowszych dostępnych od kilku miesięcy H100 (Hopper). Jak już wiemy ilość złożonych na nie zamówień jest bardzo duża, terminy dostaw uległy wydłużeniu, a do tego wskutek podniesienia ich cen o 40 procent Nvidia spodziewa się w tym roku rekordowych wyników finansowych.



Financial Times powołując się na swoje źródła z kręgów bliskich Nvidia informuje, że w tym roku Nvidia sprzeda około 550 tysięcy najbardziej zaawansowanych chipów H100, zarabiając na ich sprzedaży około 25 miliardów dolarów. Liczba ta to pojedyncze GPU dostarczane w obrębie gotowych serwerów DGX. Co więcej chipy H100 mają też cieszyć się zainteresowaniem ze strony rządów niektórych państw - dla przykładu Arabia Saudyjska zamówiła urządzenia DGX z około 3000 sztuk chipów H100. Nieokreśloną (lecz dużą) ilość chipów H100 mają otrzymać też Zjednoczone Emiraty Arabskie, które użyją ich do obliczeń wykonywanych z użyciem modelu obliczeniowego Falcon LLM.



