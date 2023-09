Sobota 2 września 2023 Zapotrzebowanie na pamięci DRAM i NAND wzrośnie w 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:39 Ostatnie kilka kwartałów upływa pod znakiem wyraźnie mniejszego zapotrzebowania na pamięci DRAM (pamięci operacyjne) i NAND Flash (pamięci trwałe). Jest to oczywiście skutek odnotowanego od połowy 2022 roku znaczącego spadku na elektronikę komputerową po zakończeniu epidemii COVID-19. W odróżnieniu od np. procesorów czy kart graficznych, rynek pamięci DRAM i NAND znacząco reaguje cenami na zmiany popytu, dlatego też ceny tych pamięci są obecnie wyraźnie niższe niż przed rokiem. Przypomnijmy tylko, że wskutek mniejszego zapotrzebowania i spadku cen, jeden z producentów pamięci, amerykański Micron zdecydował na przełomie 2022 i 2023 roku o zwolnieniu 15 procent pracowników. Tymczasem zdaniem analityków z TrendForce, negatywne trendy na rynku pamięci ulegną odwróceniu w 2024 roku.



Według nich, popyt na pamięci DRAM będzie w 2024 roku o 13 procent wyższy, a na pamięci NAND Flash będzie o 16 procent wyższy niż w 2023 roku. Wcześniejsze prognozy zakładały na utrzymanie się popytu w 2024 roku na poziomie zbliżonym do 2023 roku i wzrost zapotrzebowania dopiero w 2025 roku, ale rozpędzający się boom na sztuczną inteligencję przyspieszy powrót tego sektora rynku do wzrostu zamówień i produkcji.



Zdaniem TrendForce, wzrost zamówień na pamięci spowoduje też powrót do ścieżki wzrostu ich cen. Producenci będą w stanie zwiększyć w 2024 roku produkcję pamięci DRAM o 14 procent, a pamięci NAND Flash o 3,6 procent, dlatego też większe wzrosty cen mają dotyczyć pamięci dla nośników SSD. Innymi słowy, najbliższe kilka miesięcy to być może dobry czas, aby zakupić nowy dysk twardy.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.