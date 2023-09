Środa 6 września 2023 Intel Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H i 155H - specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:01 W sieci pojawiła się nieoficjalna specyfikacja nadchodzących laptopowych procesorów Intel Core 14. generacji (Meteor Lake). Jak już wiemy będą to pierwsze konsumenckie procesory Intela o budowie modułowej, czyli złożone z killku różnych połączonych ze sobą układów scalonych, wytwarzanych w nowej litografii Intel 4, lub w litografii TSMC 5nm. W Meteor Lake zaszyto 6 wydajnych rdzeni Redwood Cove i 8 efektywnych rdzeni Crestmont, o wyższym wskaźniku IPC niż oferują rdzenie Raptor Cove i Gracemont. Jak już wiadomo, wraz z tymi procesorami zadebiutuje też nowe nazewnictwo, zawierające słowo "Ultra" w nazwie modelu procesora.



Z nowych nieoficjalnych informacji wynika, że Intel planuje debiut co najmniej czterech procesorów z serii Meteor Lake. Będą to Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H i Core Ultra 7 155H, oraz Core Ultra 5 125H. Pierwsze trzy procesory otrzymają 6 wydajnych rdzeni i 8 efektywnych rdzeni, i ma je różnić tylko częstotliwość taktowania.



W przypadku wydajnych rdzeni, flagowy Core Ultra 9 185H ma mieć taktowanie turbo jednowątkowe wynoszące 5,1 GHz, i taktowanie turbo wielowątkowe 4,5 GHz. W Core Ultra 7 165H taktowanie turbo jednowątkowe to 5,0 GHz a wielowątkowe 4,4 GHz. Wydajne rdzenie procesora Core Ultra 7 155H będą mogły przyspieszać do 4,8 GHz przy obciążeniu jednym wątkiem, i do 4,3 GHz przy obciążeniu wielowątkowym. Cała trójka procesorów ma mieć identyczne taktowania rdzeni efektywnych - 2,8 GHz bazowo i do 3,8 GHz z Turbo.



Mniej rdzeni posiadał będzie procesor Core Ultra 5 125H - otrzyma on 4 wydajne rdzenie i 8 efektywnych rdzeni, a konkretne częstotliwości taktowania nie są jeszcze znane.



