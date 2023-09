Wtorek 19 września 2023 Intel opracuje własną wersję pamięći 3D V-Cache

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:47 Rozwiązanie 3D V-Cache, czyli dodatkowa pamięć podręczna L3 umieszczona nad rdzeniami procesorów to rozwiązanie, na które stawia AMD w ostatnim czasie. Dzięki dodatkowej pamięci podręcznej powstają specjalne wersje procesorów dedykowane dla graczy, jak również specjalne wersje procesorów EPYC adresowane do wykonywania złożonych i specjalistycznych obliczeń. W obu tych zastosowaniach 3D V-Cache przynosi wzrost wydajności wynoszący od kilku do kilkudziesięciu procent, względem takiego samego procesora ale bez 3D V-Cache. Podczas Intel InnovatiON 2023, w trakcie sesji pytań i odpowiedzi prezes Intela Pat Gelsinger został zapytany właśnie o 3D V-Cache.



Pat Gelsinger nie czekał długo i odrazu stwierdził, że Intel także pracuje nad podobnym rozwiązaniem i przyszłe procesory Intela także będą mogły otrzymywać dodatkową pamięć podręczną. Przyznał też, że Intel wykona tą technologię w odmienny sposób niż opracowany przez TSMC i AMD, oraz że nie trafi ona jeszcze do procesorów Meteor Lake, ale dopiero późniejszych modeli procesorów.





Warto przypomnieć, że już kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia o rozwiązaniu o nazwie Adamantine, jakim ma być dodatkowa pamięć podręczna umieszczona w tzw. interposerze, czyli układzie krzemowym umieszczony pod innymi chipami, którego rolą jest łączenie chipletów ze sobą. Więcej o tym pisaliśmy tutaj



