Scott Herkelman odchodzi z AMD, a Ryan Shrout odchodzi z Intela

Autor: Zbyszek | źródło: X.com / Twitter | 19:12 Zmiana lub porzucenie dotychczasowego pracodawcy nie jest w branży komputerowej czymś nadzwyczajnym, za wyjątkiem przypadku kluczowych bądź rozpoznawalnych medialnie pracowników. Tak też się dzieje w przypadku AMD i Intela. Z pierwszą z tych firm z końcem tego roku pożegna się Scott Herkelman, wiceprezes i dyrektor generalny działu Graphics Business Unit, czyli części Radeon Technologies Group odpowiedzialnej za marketing i sprzedaż. Będzie on pełnił swoje obowiązku do końca roku, po czym zastąpi go obecnie pracujący w AMD Jack Huynh. Scott Herkelman w ostatnich kilku latach uczestniczył w wielu prezentacjach i premierach nowych procesorów Ryzen i kart graficznych Radeon.



Warto dodać, że z podobnej funkcji w AMD zrezygnował ostatnio również dobrze znany Robert Hallock, który był dyrektorem ds. marketingu technicznego.





Natomiast z firmą Intel po 6 latach żegna się Ryan Shrout, założyciel i wieloletni redaktor naczelny serwisu PC Perspective, słynącego w tamtych latach z doskonałych i bardzo technicznych testów sprzętu, w tym procesorów. Został on zatrudniony przez Intela w 2018 roku jako dyrektor ds. strategii wydajności i testów wewnętrznych CPU, a ostatnich kilkunastu miesiącach był też zaangażowany w marketing kart graficznych Intel ARC. Wówczas (w 2018 roku) Intel zaoferował też pracę Kyleowi Bennetowi, założycielowi i redaktorowi naczelnemu serwisu HardOCP. Otrzymał on stanowisko dyrektora ds. zaangażowania entuzjastów komputerowych, a oba te zatrudnienia spowodowały wygaszenie serwisu HardOCP i niemal wygaszenie działalności PC Perspective.



Kyle Bennet zrezygnował z pracy w Intelu już 2 lata temu, a bardziej znany Ryan Shrout zakończył swoją przygodę z niebieskimi 25 września tego roku. Nie wiadomo jeszcze, czy zostanie on zatrudniony przez inną firmę w branży, czy też ponownie bardziej zaangażuje się w działalność PC Perspective.







