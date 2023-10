Wtorek 24 października 2023 Intel mówi, że też może produkować procesory ARM dla komputerów

Autor: Zbyszek | źródło: SeekingAlpha | 23:57 (3) Podczas konferencji podsumowującej wyniki finansowe prezes i dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger został poproszony o skomentowanie ostatnich doniesień o przygotowywaniu przez Qualcomma i Nvidia wydajnych procesorów z architekturą ARM dedykowanych do stosowania w komputerach typu PC. Szef Intela stwierdził, że jego firma traktuje poważnie każdą konkurencję, i jeśli będzie trzeba może podjąć z nią rywalizację. Tym samym nie wykluczył tego, że Intel może kiedyś także produkować procesory z architekturą ARM dla komputerów osobistych.



Ponadto prezes Intela zdradził, że w litografii Intel 7 wyprodukowano już 150 milionów procesorów, w tym dwa miliony serwerowych procesorów Sapphire Rapids. Produkcja układów scalonych w litografii Intel 4 trwa już od kilku tygodni, natomiast ulepszona wersja tej litografii o nazwie Intel 3 ma uzyskać status gotowości do rozpoczęcia produkcji w grudniu tego roku. W litografii tej powstawać będą przyszłe Xeony 6. generacji z serii Granite Rapids i Sierra Forest. Zakończone zostały też wszystkie prace nad procesorami Xeon 5. generacji (Emerald Rapids, litografia Intel 7), a ich dostawy rozpoczną się w przyszłym miesiącu.



Procesory Core 15. generacji z serii Arrow Lake (dla komputerów stacjonarnych) i Lunar Lake (dla komputerów przenośnych) wykorzystają już litografię Intel 20A, a Core 16. generacji (Pahther Lake) jej ulepszoną wersję w postaci Intel 18A.



Pat Gelsinger stwierdził też, że firmy planujące zamówić wytwarzanie układów krzemowych w Intel Foundry Services (IFS) wyrażają duże zainteresowanie litografiami Intel 3 i Intel 18A, kiedy te będą już dostępne w ramach opcji oferowanych przez IFS.







K O M E N T A R Z E

Intel od dawna wie jak robi się dobrą minę (autor: Mario1978 | data: 27/10/23 | godz.: 15:41 )

do złej gry. Ale porównując Intela i Apple ten pierwszy chociaż ma po swojej stronię trochę innowacji a Apple prawie zerowa innowacyjność, która stosowana byłaby w większości urządzeń. Znajdźcie mi Smartfon z Android, który nie ma SOC od Apple jakiś paten od Apple. W komputerach PC nawet w płytach głównych dla procesorów AMD można znaleźć podzespoły od Intela. Jendka najbardziej szkoda, że Intel zaspał w 2017 roku.



:D :D (autor: pawel1207 | data: 27/10/23 | godz.: 15:42 )

widze strach przed utrata rynku zaglada w oczy skoro ilntel nagle chce produkowac army dla pcetow na masowa skale to znaczy ze niedlugo cos sie zmieni na rynku w kwesti armow na pc chyba sie tej nvidii troche boja :D



@ up (autor: Zbyszek.J | data: 27/10/23 | godz.: 18:47 )

nie pleć - "Intel chce nagle produkować army dla pcetow na masowa skale" -to już przekręcanie faktów. Nikt czegoś takiego nie powiedział. Sens wypowiedzi szefa Intela jest taki, że jak będą musieli konkurować z twórcami procesorów ARM dla pecetów, to podejmą rękawicę.



