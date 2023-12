Czwartek 28 grudnia 2023 Według szefa Intela litografia 18A będzie lepsza niż TSMC 2nm

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:34 (2) Prezes i dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger udzielił wywiadu dla analityków giełdowych z agencji Barrons. Rozmowa dotyczyła głownie przyszłych procesów litograficznych Intela, oraz usług produkcji układów scalonych na zamówienie oferowanych przez dział Intel Foundry Services. Według szefa Intela dział Intel Foundry Services ma w najbliższych kwartałach zanotować znaczny wzrost zamówień, i stanie się realną konkurencją dla Samsunga i TSMC gdy zostaną w jego ramach udostępnione litografie Intel 3, 20A i 18A. Na temat ostatniej z tych litografii Pat Gelsinger powiedział, że litografia 18A w wersji z techniką Backside Power Delivery będzie lepsza od litografii 2nm TMSC pod względem wydajności i gęstości upakowania.



Tym samym prezes Intela ma odmienne zdanie niż C.C. Wei, prezes tajwańskiej firmy TSMC. Stwierdził on pod koniec października, że według danych jakie posiada TSMC na temat litografii Intel 18A, wewnętrzne oceny TSMC wskazują, że pod względem wydajności tranzystorów litografia Intel 18A zaoferuje parametry porównywalne do procesu N3P (3nm+) od TSMC. Gęstość upakowania tranzystorów w litografii 18A ma być wyższa niż w litografiach 3nm TSMC, ale niższa niż w litografii 2nm TSMC.



Przy tym warto dodać, że szef TSMC mógł wypowiadać się o litografii Intel 18A w wersji bez techniki Backside Power Delivery.



Przypomnijmy, że technika Backside Power Delivery polega na oddzieleni linii sygnałowych od zasilających, i przeniesieniu linii zasilających tranzystory na osobną warstwę umieszczoną pod tranzystorami. Ma to kilka zalet: pozwala na zwiększenie gęstości upakowania tranzystorów i zmniejszenie powierzchni układu krzemowego, a także eliminuje interferencje i zakłócenia między liniami sygnałowymi i zasilającymi, co natomiast zwiększa wydajność tranzystorów i umożliwia wzrost częstotliwości taktowania układu scalonego. Więcej o technice Backside Power Delivery pisaliśmy tutaj



Backside Power Delivery dla litografii Intel 18A ma pojawić się w 2025 roku, a firma TSMC już zapowiedziała opracowanie własnej wersji tej technologii i dodanie jej do procesu litograficznego 2nm w 2026 roku.



K O M E N T A R Z E

no wedlug szefa intela (autor: bajbusek | data: 28/12/23 | godz.: 21:05 )

to jego kupa nie smierdzi ... wystarczy popatrzec ile sa warte akcje intela dzisiaj ... smuteczek :D



ale to jest żaden argument (autor: Shark20 | data: 28/12/23 | godz.: 21:15 )

akcje AMD były kiedyś po 1,50 USD, 100 razy niżej niż teraz. Intel kiedyś się podniesie.



Przypomnieć trzeba, że ich 14nm zadebiutowało w 2014 roku, i przez 9 lat (do 2023 roku) doczekali się w tym czasie tylko jednej nowej litografii 10nm (Intel 7), a mimo tego jakoś sobie radzili. Ta firma jest bardzo bardzo odporna na kłopoty. Tym bardziej, że AMD się dopasowało i woli swoje 20-25% rynku przy rozsądnej marży zamiast agresywnej polityki cenowej wobec Intela i próby zdobycia 50% rynku x86 niższymi cenami.



