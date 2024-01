Środa 3 stycznia 2024 Microsoft zapowiada dodanie nowego klawisza do klawiatur

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 22:40 Microsoft poinformował, że w bieżącym roku zamierza wprowadzić do klawiatur komputerowych nowy, dodatkowy klawisz. Będzie on umieszczony po prawej stronie spacji, a jego użycie spowoduje błyskawiczne uruchomienie funkcji Copilot, czyli wirtualnego asystenta (czatbot) wykorzystujący sztuczną inteligencję BingAI, który w założeniu ma pomagać użytkownikom systemu w automatyzacji wielu zadań. Microsoft ma umieścić nowy klawisz na produkowanych przez siebie urządzeniach Surface, a także przekonać największych producentów komputerów (takich jak np. ASUS, Dell, HP MSI) do uczynienia tego samego.



Z czasem nowy klawisz miałby trafić też do klawiatur dostępnych oddzielnie w wolnej sprzedaży. Microsoft nie poprzestał tylko na zapowiedzi, ale zaprezentował też grafiki przedstawiające wygląd nowego klawisza. W krajach, gdzie możliwość korzystania z funkcji Copilot jest obecnie wyłączona ze względów prawnych (a tak jest obecnie na terenie Unii Europejskiej), użycie nowego klawisza ma otworzyć Windows Search, zamiast Copilot.





Prawdopodobnie pojawienie się nowego klawisza zostanie połączone z domniemaną premierą systemu Windows 12. Ten według informacji firmy Acer ma zadebiutować latem 2024 roku i będzie wykorzystywał rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji w znacznie większym stopniu niż Windows 11. Komputery z Windows 12 mają być natomiast marketingowo określane jako "wyposażone w sztuczną inteligencję" - o czym więcej pisaliśmy tutaj.







