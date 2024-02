Niedziela 4 lutego 2024 WordPad zniknie z przyszłych wersji Windows

Autor: Zbyszek | źródło: TomsHardware | 20:40 WordPad to darmowy i bardziej zaawansowany od zwykłego notatnika edytor tekstów, który dostępny jest we wszystkich wersjach systemów Windows poczynając od Windows 95. Pomimo że przez lata WordPad był rozwijany tylko w niewielkim stopniu, to stał się już dla wielu osób elementarnym składnikiem systemów Windows. Tymczasem wygląda na to, że dni WordPada są już policzone, a Microsoft miał zdecydować o jego usunięciu z przyszłych wersji Windows. Tak stało się już w najnowszej wersji Preview (Bulid 26040) systemu Windows 11, czyli prawdopodobnie jego przyszłej wersji 24H2. Ta wersja Windows 11 ma otrzymać dużo nowych funkcji związanych z użyciem sztucznej inteligencji.



Spekuluje się też, że począwszy od wersji 24H2 Microsoft może zmienić nazwę swojego systemu na Windows 12, aby podkreślić ilość i znaczenie wprowadzonych zmian.



Przypomnijmy, że według firmy Acer Windows 12 ma zadebiutować latem 2024 roku i będzie wykorzystywał rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji w znacznie większym stopniu niż Windows 11. Komputery z Windows 12 mają być natomiast marketingowo określane jako "wyposażone w sztuczną inteligencję" - o czym więcej pisaliśmy tutaj.

