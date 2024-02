Poniedziałek 19 lutego 2024 Windows 11 pokaże obciążenie jednostek NPU w Menedżerze Zadań

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:18 Jak już wiemy z licznych wiadomości, Microsoft zamierza w bieżącym roku wprowadzić bardzo dużo zmian do swojego systemu Windows 11. Większość z nich zadebiutuje za kilka miesięcy wraz z wydaniem wersji 24H2, a dzięki nim system będzie wykorzystywał rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji w znacznie większym stopniu niż dotychczasowe wersja Windows 11. Spekuluje się też, że aby podkreślić ilość i znaczenie wprowadzonych zmian, począwszy od wersji 24H2 Microsoft może zmienić nazwę swojego systemu na Windows 12. Znamy też plany dodania nowego klawisza do klawiatur, służącego do uruchamiania funkcji Copilot. Kolejna nowość pojawi się w Menedżerze Zadań, gdzie dodany zostanie podgląd obciążenia jednostek NPU (Neural Processing Unit) zaszytych w procesorach Intela i AMD.



Począwszy od wersji 24H2 system Windows ma dokonywać detekcji obecności jednostki NPU w procesorze, a gdy dany model CPU będzie w taką wyposażony w zakładce Performance pojawi się pozycja monitorująca bieżące obciążenie jednostki NPU, wraz z informacją "Intel AI Boost" lub "AMD Ryzen AI". Całość ma prezentować się tak jak w dostępnej już dla zainteresowanych wersji Preview przyszłego Windowsa.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.