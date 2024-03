Piątek 29 marca 2024 Intel zdradza, jakie wymagania narzucił Microsoft dla komputerów "AI PC"

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:20 W grudniu ubiegłego roku Jason Chen, prezes i dyrektor generalny (CEO) firmy Acer stwierdził, że latem 2024 roku na rynek trafią komputery wyposażone w sztuczną inteligencję. Niedługo później Microsoft poinformował, że zamierza dodać do klawiatur komputerowych nowy dodatkowy klawisz. Będzie on umieszczony po prawej stronie spacji, a jego użycie spowoduje uruchomienie funkcji Copilot, czyli wirtualnego asystenta (czatbot) wykorzystującego sztuczną inteligencję BingAI. Nim to nastąpi Intel przekazał kolejne informacje, a mianowicie krytetia postawione przez Microsoft jakie będą musiały spełnić laptopy i komputery aby producenci mogli im nadać marketingową nazwę "AI PC".



Będą to: dodatkowy klawisz na klawiaturze służący do uruchamiania funkcji Copilot, obecność funkcji Copilot w systemie operacyjnym, oraz wyposażanie komputera w procesor z dedykowaną jednostką NPU o wydajności co najmniej 40 TOPS.



Ciekawy jest zwłaszcza ostatni z warunków, którego na ten moment nie spełniają ani procesory Ryzen 8000 od AMD, ani laptopowe Core 14. generacji Intela z serii Meteor Lake - w obu seriach wydajność wynosi 10-16 TOPS.



Pierwszymi modelami procesorów spełniającymi warunek Microsoftu mogą być przygotowane przez Intela procesory Core 15. generacji z serii Arrow Lake, oraz opracowywane przez AMD procesory Strix Point z rdzeniami ZEN 5 - w obu tych produktach zastosowane zostaną znacznie bardziej wydajne jednostki NPU, dysponujące mocą obliczeniową nieco ponad 40 TOPS.





