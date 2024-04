Czwartek 11 kwietnia 2024 AMD szykuje akceleratory MI350X dla AI

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:39 W drugiej połowie 2023 roku firma AMD wprowadziła do sprzedaży swój najnowszy produkt dedykowany do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Był to akcelerator obliczeniowy Instinct MI300x, zawierający GPU z architekturą CDNA 3 i 220 blokami CU (14080 procesorów strumieniowych), oraz osiem stosów pamięci typu HBM3 o pojemności 192 GB i łącznej przepustowości 5,2 TB/s. MI300X został stworzony aby konkurować z wprowadzonym rok wcześniej i popularnym już wtedy H100 od Nvidia, od którego pod wieloma względami okazał się bardziej wydajny. Nvidia przygotowała już jednak następcę H100 w postaci B200 z architekturą Blackwell.



Z najnowszych informacji wynika, że AMD nie będzie gotowe aby w tym roku zaprezentować swoje GPU obliczeniowe zupełnie nowej generacji z architekturą CDNA 4. Zamiast tego z Nvidia B200 konkurować ma ulepszona wersja MI300X, czyli akcelerator MI350X. Otrzyma on wyżej taktowany GPU wytwarzany w litografii N4P (4nm+) zamiast 5nm, oraz bardziej wydajne pamięci HBM3e o zwiększonej przepustowości.



Premiera MI350X spodziewana jest podczas czerwcowych targów Computex, natomiast sprzedaż ma ruszyć w 2. połowie tego roku.





