Gigabyte potwierdza - będzie premiera procesorów Ryzen 9000

Autor: Zbyszek | źródło: Gigabyte | 18:06 Firma Gigabyte zamieściła na swoich stronach internetowych nowe wersje BIOSu dla płyt głównych z podstawką AM5. Nowe BIOSy oparte są o mikrokod AGESA 1.1.7.0, a w opisie głównych zmian Gigabyte podaje, że główną nowością jest dodanie obsługi dla procesorów Ryzen serii 9000. Premiera takich procesorów jeszcze nie miała miejsca, ale łatwo oczekiwać, że chodzi tu o nowe desktopowe procesory z rdzeniami typu ZEN 5 o nazwie kodowej Granite Ridge. Otrzymają one do 16 rdzeni ZEN 5, a chiplety CCD z tymi rdzeniami będą wytwarzane w litografii 4nm+ (proces N4X od TSMC), która oferuje o 6 procent większą gęstość upakowania tranzystorów i kilkanaście procent wyższą ich wydajność względem bazowej litografii 5nm (N5).



Na ten moment prawdopodobne jest, że nowe Ryzeny mogą zostać zaprezentowane podczas czerwcowych targów Computex, a do sprzedaży trafią w 3. kwartale tego roku. O zmianach technicznych jakie przyniesie architektura ZEN 5 pisaliśmy tutaj









