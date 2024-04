Środa 24 kwietnia 2024 TSMC zapowiada litografię 1,6nm w 2026 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:03 Obecnie najbardziej zaawansowaną litografią firmy TSMC, w której są seryjnie produkowane układy scalone jest litografia 3nm. Jest ona dostępna od grudnia 2022 roku, a obecnie produkowane są w niej procesory A17 Pro i M3 dla firmy Apple. Firma TSMC nie spoczywa jednak na laurach, i jest już na końcowym etapie projektowania kolejnego procesu litograficznego 2nm, W litografii tej po raz pierwszy wykorzystane zostaną całkiem nowe tranzystory o budowie typu GaaFET (gate-all-around field-effect transistor) z bramką otaczającą tranzystor,a pierwsze układy scalone w tej litografii mają być wytwarzane przez TSMC w 2025 roku.



TSMC prowadzi też obecnie prace nad procesem litograficznym 1,4nm. który będzie całkowicie nowym procesem litograficznym następnym po litografii 2nm. Proces ten otrzyma nazwę A14 (1,4nm) i powinien być dostępny dla zainteresowanych nim firm w 2028 roku.



Teraz firma TSMC poinformowała, że nim to nastąpi udostępniona zostanie znacznie ulepszona wersja litografii 2nm. Będzie to litografia o nazwie A16, która w porównaniu do litografii 2nm+ (proces N2P) zaoferuje o 7-10 procent większą gęstość upakowania tranzystorów, oraz o 8-10 procent większą ich szybkość przełączania, lub o 15-20 procent niższe zużycie energii przy zachowaniu takiej samej szybkości przełączania jak w litografii 2nm.



Litografia A16 ma zachować te same reguły projektowania układów scalonych co litografia 2nm, co oznacza, że ew. przeniesienie produkcji chipu z litografii 2nm do litografii A16 będzie znacznie uproszczone. Innymi słowy można ją porównać do dotychczasowych litografii o nazwach 6nm i 4nm, które są znacznie ulepszonymi wersjami procesów litograficznych 7nm i 5nm, z lekko zwiększoną gęstością upakowania tranzystorów.



Prace nad litografią A16 mają zostać ukończone przez TSMC w 2026 roku, a pierwsze układy scalone w niej wytwarzane według założeń będą mogły trafić na rynek w 1. połowie 2027 roku. Szkoda tylko, że TSMC nazwało ulepszoną wersję litografii 2nm nieco na wyrost - przy 7-10 procent większej gęstości upakowania tranzystorów bardziej właściwą nazwą dla tej litografii byłoby zdecydowanie 1,85nm (lub A18,5).





