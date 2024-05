Wtorek 7 maja 2024 Rubin kolejną architekturą GPU Nvidia po Blackwell

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:25 Nvidia już od dwóch dekad nazywa kolejne generacje swoich architektur graficznych na cześć uczonych, którzy w swoim czasie przyczynili się do znacznego rozwoju nauki i techniki. Zapoczątkowała to w 2004 roku generacja kart o nazwie Curie (seria GeForce 6800 GT/Ultra i GeForce 7000), po której na rynek trafiły kolejno serie: Tesla (GeForce 8800 i GTX 200), Fermi (GeForce GTX 480 i 580) , Kepler (serie GeForce GTX 600 i 700) Maxwell (seria GeForce GTX 900) Pascal (GeForce GTX 1000), Turing (GeForce RTX 2000), Ampere (GeForce RTX 3000) i Ada Lovelace (GeForce RTX 4000). Nie tak dawno Nvidia zaprezentowała swoją najnowszą architekturę GPU o nazwie kodowej Blackwell, a oparte o nią karty graficzne do komputerów oraz GPU obliczeniowe dla serwerów trafią na rynek w tym roku.



Z nowych informacji wynika, że kolejna po Blackwell architektura GPU Nvidia otrzyma nazwę Rubin, na cześć Very Rubin, będącej naukowcem i astronomem w dużej mierze odpowiedzialnym za odkrycie w kosmosie tzw. ciemnej materii.



Pierwsze układy scalone z architekturą Rubin mają być produkowane od 4. kwartału 2025 roku w procesie litograficznym 3nm przez TSMC, i trafią na rynek w 2026 roku,





