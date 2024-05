Czwartek 16 maja 2024 Architektura RDNA 5 jest opracowywana od podstaw

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:35 O ile premiery pierwszych kart graficznych Radeon RX8000 z architekturą RDNA 4 możemy spodziewać się już w tym roku, to następna generacja oparta o architekturę RDNA 5 jest zdecydowanie melodią przyszłości, a takie karty pojawią się prawdopodobnie w 2026 roku. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat architektury RDNA 5, według których jest ona opracowywana zupełnie od podstaw, tak jak kilka lat temu architektura RDNA 1 i jej dalsze rozwinięcie, czyli architektura RDNA 2, która dodała do RDNA1 wyższe częstotliwości taktowania, pamięć Infinity Cache i jednostki obsługujące RayTracing.



Według tych informacji architektura RDNA 4 będzie tylko poprawioną wersją architektury RDNA 3, oraz niwelacją jej słabych punktów, ale nie przyniesie istotnych nowości w budowie wewnętrznej jednostek obliczeniowych i bloków Compute Units. Co więcej może być nawet pewnym krokiem wstecz - najnowsze informacje wskazują, że nie zobaczymy kart z najwyższej półki cenowej, a chipy Navi 44 i Navi 48 będą mieć budowę monolityczną.



Prawdziwe przemeblowanie architektury wewnętrznej GPU ma przynieść właśnie RDNA 5. Zaprojektowanie architektury całkiem od nowa, a nie jako rozwinięcie RDNA 4 może pozwolić na zastosowanie wielu bardziej optymalnych i sprawniejszych rozwiązań - inżynierowie mają zupełnie wolną rękę i do projektu wielu obwodów mogą podejść z zupełnie inny sposób.





