Środa 12 czerwca 2024 Premiera procesorów Ryzen 9000 z 3D V-Cache nastąpi dość szybko

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 21:53 Z najnowszych informacji dostępnych w sieci wynika, że możemy spodziewać się bardzo szybkiej premiery procesorów Ryzen serii 9000 z dodatkową pamięcią 3D V-Cache. Ma ona nastąpić pod koniec 3. kwartału lub na początku 4. kwartału tego roku, czyli ujmując inaczej - we wrześniu lub październiku. Nowe procesory z "zwykłych" wersjach bez dodatkowej pamięci podręcznej zadebiutują w lipcu, zatem wersje z 3D V-Cache mają pojawić się zaledwie około trzy miesiące później. Prawdopodobnie debiut Ryzenów 9000 z 3D V-Cache nastąpi w momencie zbliżonym do debiutu procesorów Intel Arrow Lake, i dla AMD będzie miał na celu zachowanie pozycji lidera w kwestii procesorów o najwyższej wydajności w grach 3D.



O tym, że premiera tych procesorów może być już dopinana na ostatni guzik świadczy na przykład nowa wersja sterowników Ryzen Chipset driver, w których funkcja 3D V-Cache Optimizer została już poszerzona o obsługę przyszłych procesorów Ryzen 9000 z dodatkową pamięcią podręczną.



Tymczasem jeden ze starszych managerów AMD, Donny Woligroski, w rozmowie z magazynem PCGamer stwierdził, że procesory Ryzen serii 9000 otrzymają ulepszoną wersję technologii 3D V-Cache. Dodał, że AMD cały czas usprawnia i rozwija swoje rozwiązanie, a nowe procesory z wersji z 3D V-Cache jego zdaniem będą bardziej ciekawe, niż poprzednie modele z serii Ryzen 7000. O szczegółach mamy dowiedzieć się jednak dopiero w momencie premiery lub tuż przed nią.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.