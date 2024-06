Czwartek 20 czerwca 2024 Intel podał szczegóły swojej litografii "Intel 3"

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 17:20 Podczas konferencji naukowej organizowanej przez IEEE Intel podał szczegóły swojej nowej litografii o nazwie "Intel 3". Proces produkcyjny był wcześniej określany jako ulepszona wersja litografii "Intel 4" stosowanej w mobilnych procesorach Meteor Lake, ale teraz o litografii "Intel 3" wiemy więcej szczegółów. Względem litografii "Intel 4", nowy proces litograficzny oferuje o 18 procent zwiększoną wydajność tranzystorów. Toleruje też nieco niższe i nieco wyższe napięcia zasilające, oraz pozwala wytwarzanym układom scalonym na uzyskiwanie o około 0,5 GHz wyższej częstotliwości taktowania, względem tego gdyby były wyprodukowane w litografii "Intel 4".



Litografia "Intel 3" przynosi też wzrost gęstości upakowania tranzystorów o 10 procent, jeśli do zaprojektowania obwodów użyte zostaną nowe biblioteki projektowe. Ewentualnie możliwe jest też wytwarzanie chipów o takiej samej gęstości upakowania tranzystorów jak w litografii "Intel 4" (przy użyciu starszych bibliotek).



Chociaż Intel tego nie stwierdził, to prawdopodobnie 18 procentowa poprawa wydajności tranzystorów dotyczy właśnie tego przypadku, gdy ich gęstość upakowania jest taka sama jak w przypadku litografii "Intel 4", a skorzystanie z możliwości zwiększenia gęstości upakowania tranzystorów o 10 procent powoduje lekki spadek ich wydajność.



Pierwszymi procesorami wykorzystującymi proces litograficzny "Intel 3" będą nowe serwerowe Xeony 6. generacji z serii Sierra Forest i Granite Rapids





