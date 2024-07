Czwartek 11 lipca 2024 TSMC w 2025 roku zwiększy ceny nawet o 10 procent

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:31 Analitycy z Morgan Stanley, powołując się na swoje dobre źródła informują, że TSMC planuje już kolejną falę podwyżek cen za produkcję wafli krzemowych z układami scalonymi. Nowe ceny mają obowiązywać na kontrakty zawierane na dostawy w 2025 roku. Najbardziej, bo o 10 procent podrożeć ma produkcja układów scalonych w litografiach 5nm i 4nm, które obecnie cieszą się największą popularnością wśród klientów TSMC. Ceny za produkcję chipów w starszych litografiach jak 7nm, 12nm i 16nm wzrosnąć mają natomiast od 3 procent do 5 procent.



Ciekawie wygląda sytuacja w przypadku litografii 3nm - według danych Morgan Stanley cena produkcji chipów w tym procesie pozostanie niezmieniona. Obecnie ta litografia jest i tak dość droga, z tego powodu praktycznie jedynym odbiorcą 3nm chipów od TSMC jest Apple, a Nvidia i AMD nie spieszą się z wykorzystaniem tego procesu litograficznego.



Warto też przypomnieć niedawną zapowiedź TSMC, że jeszcze w tym roku zwiększone zostaną ceny układów scalonych produkowanych poza Tajwanem. Obecnie TSMC ma tylko jedną fabrykę poza Tajwanem, która jest zlokalizowana w USA, a głównym obiorcą wytwarzanych w niej chipów jest Intel.





