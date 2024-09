Piątek 20 września 2024 Qualcomm jest zainteresowany przejęciem fabryk Intela

Autor: Zbyszek | źródło: WSJ | 20:08 Dość duże straty finansowe notowane od kilku kwartałów przez Intela to poważny problem dla tej firmy. W efekcie producent ogłosił niedawno kolejne cięcia wydatków, zwolnienie 15 procent pracowników, a także porzucił opracowanie litografii 20A aby skupić się na pracach nad jej ulepszoną wersją o nazwie 18A. Kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że Intel prowadzi obecnie analizę dotyczącą wydzielenia swoich fabryk układów scalonych do oddzielnej firmy, przy udziale banków inwestycyjnych, które objęłyby część udziałów w nowym podmiocie, dając Intelowi w zamian zastrzyk gotówki.



Jak informuje Wall Street Journal, wywołało to reakcję firmy Qualcomm, która miała oficjalnie podjąć rozmowy na temat zakupu całości lub części fabryk Intela. W rozmowy z Intelem ma być osobiście zaangażowany prezes i dyrektor generalny Qualcomma, Cristiano Amon.



Qualcomm specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży układów scalonych do urządzeń mobilnych, smart home, IoT, sektora motoryzacyjnego i urządzeń Wi-Fi, jednak sam ich nie produkuje, zlecając tę czynność np. TSMC lub Samsungowi. Zainteresowanie przejęciem fabryk Intela może świadczyć o tym, że producent chciałby wytwarzać przynajmniej część układów scalonych własnymi siłami.



Co ciekawe, pod względem przychodów to Intel przewyższa Qualcomma - jego przychody w ostatnim roku wyniosły 54,2 mld dolarów, a przychody Qualcomma wyniosły natomiast 35,8 mld dolarów. Jednak Qualcomm notuje zyski, a Intel znaczące straty.





