Piątek 20 września 2024 Ryzen AI Max, czyli nowe informacje o APU AMD Strix Halo

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:19 (1) W ciągu najbliższych kilku miesięcy AMD wprowadzi do sprzedaży kolejne procesory wyposażone w rdzenie ZEN 5. Dla wydajnych laptopów przygotowywane są APU o nazwie kodowej Strix Halo. Otrzymają one 16 rdzeni ZEN 5 oraz wydajny układ graficzny z architekturą RDNA 3.5 zawierający aż 40 bloków CU (2560 procesorów strumieniowych) - o czym więcej pisaliśmy tutaj. Procesory będą współpracować z pamięciami LPDDR5X-8533 w trybie 256-bitowym (4-kanałowym), a pamięć ta będzie zarówno pamięcią RAM systemu operacyjnego, jak i pamięcią graficzną dla wbudowanego GPU.



Z nowych informacji wynika, że APU Strix Halo trafią do sprzedaży jako procesory Ryzen AI Max 385, Ryzen AI Max 390 i Ryzen AI Max 395. W zależności od modelu do dyspozycji będzie do 16 rdzeni ZEN 5. Ryzen AI Max 385 ma mieć IGP z aktywnymi 32 blokami CU (2048 procesorów strumieniowych), a dwa pozostałe modele otrzymają aktywne wszystkie 40 bloki CU.



Nowe procesory uzupełnią ofertę już sprzedawanych procesorów Ryzen AI HX 375, Ryzen AI HX 370 i Ryzen AI 365 z serii Strix Point (4 rdzenie ZEN 5 plus 8 rdzeni ZEN 5c, oraz układ graficzny z 16 blokami CU).





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

I to jest CPU a nie wydmuszka (autor: Zic | data: 24/09/24 | godz.: 21:34 )

Ja nie wiem jak wróciły stare złe czasy, że powinniśmy być wdzięczni za 8 fizycznych jajek :P a tak na poważnie to ja myślałem, że im CPU stają się coraz bardziej energooszczędne to wpakuje się 12 rdzeni.. Rozumiem też że Integra tutaj trochę zjada energii ale sam CPU już nie. Czekam na informację o taktowaniu bazowym :)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.