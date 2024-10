Piątek 4 października 2024 Samsung rozważa wydzielenie fabryk układów scalonych do osobnej firmy

Autor: Zbyszek | źródło: Business Korea / WccFTech | 14:26 Samsung nie ma ostatnio dobrego okresu jeśli chodzi o produkcję układów scalonych. Pościg za Tajwańskim TSMC w opracowaniu kolejnych procesów litograficznych odbija się negatywnie na jakości litografii Samsunga, a konkretnie tzw. uzysku. Pierwsze istotne problemy z uzyskiem pojawiły się w 2020 roku w przypadku litografii 8nm. Z tego powodu bardzo niezadowolona była Nvidia wytwarzająca w tej litografii chipy do kart GeForce RTX 3000. Później niski uzysk trapił litografię 4nm, dla której uzysk w 2022 roku wynosił zaledwie 35%, co oznacza, że ze 100 wyprodukowanych tylko 35 było sprawne. Ostatecznie Nvidia i Qualcomm wybrali litografię 5nm i 4nm od TSMC.



Teraz sytuacja powtarza się po raz trzeci, a poważne problemy z uzyskiem występują w przypadku najnowszej litografii Samsunga, czyli 3nm. Proces ten został udostępniony dla klientów Samsunga wiosną 2023 roku, i pomimo upływu około półtorej roku, nadal nie cieszy się on zainteresowaniem klientów. Według nieoficjalnych danych, uzysk w litografii 3nm Samsunga wynosi obecnie zaledwie pomiędzy 10 a 20 procent.



Z całokształtu tej sytuacji ma być bardzo niezadowolony zarząd Samsunga. Sytuacja z kiepskim uzyskiem pojawia się po raz trzeci z rzędu, co powoduje odpływ klientów, oraz nieopłacalność inwestycji i wydatków ponoszonych na opracowanie kolejnych litografii. Ma to też konsekwencje finansowe - dział produkcji układów scalonych Samsunga spodziewa się w 2024 roku odnotować stratę w wysokości około 400 milionów dolarów, i to pomimo tego, że firma zasila go przepływami wewnętrznymi za układy scalone produkowane na potrzeby własne Samsunga.



Pojawiają się informacje, o rozpoczętej przez Samsunga analizie zasadności wydzielenia fabryk układów scalonych do osobnej firmy. Co ciekawe, taki krok ma też od pewnego czasu rozważać Intel, o czym więcej pisaliśmy tutaj.





Na koniec warto dodać, co może być główną przyczyną słabego uzysku w litografii 3nm. Samsung wykorzystuje w niej najnowsze tranzystory typu GaaFET z bramką otaczającą transistor, a więc o dość złożonej budowie, których wytrawienie jest trudniejsze. TSMC dało sobie natomiast więcej czasu na opanowanie tej technologii i zamierza zastosować tranzystory GaaFET dopiero w przyszłej litografii 2nm, która zadebiutuje w 2025 lub 2026 roku. Natomiast obecny proces 3nm TSMC wykorzystuje znane od ponad dekady tranzystory FinFET z pionową bramką.



Warto też zauważyć, że Samsung jest jedną z zaledwie trzech firm (oprócz TSMC i Intela), które pozostały w branży zaawansowanej produkcji półprzewodników, po tym gdy kilka lat temu z opracowania litografii 7nm i nowszych wycofała się firma GlobalFoundries. Według ostatnich raportów, biorąc pod uwagę litografie 10nm i poniżej 10nm, obecnie 62,3 procent takich układów scalonych produkuje TSMC, natomiast Samsung około 11 procent, a Intel nieco ponad 20 procent.





