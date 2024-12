Piątek 6 grudnia 2024 Nvidia chce o pół roku przyspieszyć premierę GPU z serii Rubin

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:20 Nvidia rozpoczęła swoją drogę do obecnych gigantycznych przychodów i zysków w 2020 roku. Wówczas w maju 2020 roku nastąpiła premiera serwerowych GPU do obliczeń o nazwie A100 z serii Ampere. Były to pierwsze GPU od Nvidia zamawiane do obliczeń związanych z tzw. sztuczną inteligencją. Dwa lata później - wiosną 2022 roku Nvidia przedstawiła kolejna generację serwerowych GPU - H100 z serii Hopper (litografia 5nm), a kolejne dwa lata później tj. wiosną 2024 roku zaprezentowano chipy B100 z serii Blackwell (litografia 4nm, czyli ulepszone 5nm). Według nowych informacji, teraz Nvidia nie zamierza już zachować standardowego 2 letniego okresu, i kolejną generację serwerowych GPU zaprezentuje wcześniej.



Następna generacja GPU, mająca nazwę kodową Rubin ma zadebiutować o 6 miesięcy wcześniej niż zwykle, czyli późną jesienią 2025 roku. GPU z serii Rubin będą wytwarzane w litografii 3nm od TSMC, czym bedą się znacznie różnić względem dotychczasowych H100 i B100.



To też ciekawa informacja w kontekście serii GeForce RTX 6000 - o ile mająca debiutować w najbliższym czasie seria GeForce RTX 5000 (Blackwell) ze względu na użycie tej samej litografii 4nm będzie zasadniczo mocniej napompowaną i bardziej prądożerną wersja dotychczasowych GeForce RTX serii 4000 (Hopper), to kolejne GeForce z serii 6000 oparte o architekturę Rubin wykorzystają już całkiem nową litografię 3nm. Miejmy nadzieję, że Nvidia zdecyduje się przyspieszyć premierę o pół roku również w przypadku tych kart dla zwykłych konsumentów.





