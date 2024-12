Wtorek 10 grudnia 2024 Założyciel TSMC krytykuje strategię przyjętą w 2021 roku przez Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 06:54 Założyciel Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Morris Chang, podzielił się swoją opinią na temat ostatnich wydarzeń w firmie Intel, z którą po serii ostatnich niepowodzeń rozstał się jej prezes, Pat Gelsinger. Założyciel TSMC skrytykował strategię jaka Intel przyjął w 2021 roku. Morris Chang uważa, że ​​Intel nie powinien był wchodzić na rynek produkcji układów scalonych na zamówienie. Dodał, że Intel osiągałby teraz o wiele lepsze wyniki, gdyby trzy lata temu skupił się na rynku sztucznej inteligencji i nawiązaniu konkurencji z Nvidią i AMD.



Morris Chang dodał też, że jego zdaniem sytuacja Intela jest trudna - firma nie ma ani prezesa, ani też działającej strategii - gdyż należy uznać, że w obliczu problemów z litografiami 20A i 18A oraz ogólnego fiaska podboju rynku produkcji układów scalonych na zamówienie strategia Intela z 2021 roku nie sprawdza się.



Przypomnijmy, że to nie są pierwsze krytyczne słowa pod adresem Intela padające z ust założyciela TSMC - jeszcze w 2021 roku pozwolił on sobie na złośliwość wobec Pata Gelsingera, twierdząc że jest on już zbyt stary, żeby odbudować Intela.

