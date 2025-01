Czwartek 9 stycznia 2025 Odkurzacz S10 360 Robot Vacuum Cleaner - blokada koła. Jak naprawić?

Autor: DYD | 22:46 Parę lat temu testowaliśmy robota sprzątającego S10 360 Robot Vacuum Cleaner. Do tej pory działał on bez zarzutu i muszę przyznać, że świetnie spełnia swoją rolę. Robot posiada dokładną mapę, nie gubi się, jest precyzyjny i wydajny w sprzątaniu kurzu. Co więcej, nie blokuje się podczas wjazdu na dywan. Jednak pewnego dnia, przy próbie rozpoczęcia sprzątania, po wyjechaniu ze stacji dokującej zaczął kręcić się w miejscu, jakby całkowicie stracił orientację. Co się wydarzyło? O tym w dalszej części artykułu.



Na początku można przypuszczać, że problemem są zabrudzone czujniki. Nie były one jednak mocno zanieczyszczone, a po ich gruntownym wyczyszczeniu problem nadal występował. Może więc chodziło o mapę lub położenie robota? Niestety, zmiana lokalizacji i próby ponownego uruchomienia robota nie przyniosły żadnych rezultatów – urządzenie startowało, wykonywało dziwne ruchy i nie było w stanie wrócić do stacji ładującej.



Przyczyna problemu



Źródłem problemu okazał się uszkodzony silnik jednego z kół. Łatwo to sprawdzić, poruszając ręką koła: jeśli jedno porusza się z lekkim oporem, a drugie stawia znacznie większy opór, to mamy winowajcę. Naprawa elektroniki we własnym zakresie może być kłopotliwa, jednak zakup nowego koła i jego wymiana są stosunkowo proste. Koło do modelu S10 360 Robot Vacuum Cleaner można kupić na AliExpress za około 110 zł. Do wyboru są koła lewe, prawe lub komplet. W naszym przypadku problemem było prawe koło. Po złożeniu zamówienia przesyłka dotarła w ciągu 14 dni do paczkomatu InPost.



Wymiana koła krok po kroku



Proces wymiany koła jest prosty. Wystarczy:



1. Zdjąć boczne śmigło i wyjąć główną szczotkę.



3. Odkręcić osiem śrubek mocujących pokrywę główną, co pozwoli uzyskać dostęp do wnętrza robota.



3. Po zdjęciu pokrywy widoczny będzie akumulator oraz oba koła.



4. Odkręcić dwie śrubki mocujące koło, delikatnie je unieść, zdjąć sprężynę i odłączyć wtyczkę przewodu.



5. Włożyć nowe koło, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.



Cały proces, łącznie z czyszczeniem kurzu, zajmuje około 30 minut.











Podsumowanie



Jeśli Twój robot sprzątający, taki jak S10 360 Robot Vacuum Cleaner, zaczyna mieć problemy z jazdą, nie eksploruje mapy ani nie wraca do stacji ładującej, przyczyną może być uszkodzone koło. Nie trzeba od razu wyrzucać robota – wymiana koła jest łatwa i niedroga. Dzięki temu urządzenie może ponownie działać jak nowe, a Ty zaoszczędzisz pieniądze i środowisko.





