Poniedziałek 13 stycznia 2025 Nvidia ma problem - serwerowe GPU Blackwell przegrzewają się

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:02 Nvidia w ostatnich 2-3 latach zarobiła kilkadziesiąt miliardów dolarów na sprzedaży serwerowych GPU przeznaczonych do zastosowań związanych z uczeniem maszynowym i tzw. sztuczną inteligencją. Producent w ostatnich miesiącach przekonuje się jednak o tym, że sielanka nie może jednak trwać wiecznie. W ubiegłym roku znaczne opóźnienie zaliczył debiut nowych GPU z serii Blackwell - ich premiera miała miejsce w marcu 2024 roku, ale dostawy opóźniły się o ponad pół roku i ruszyły dopiero jesienią. Sam szef Nvidia, Jensen Huang w rozmowie z Reuters w połowie października przyznał, że opóźnienie było 100% winą Nvidia - chipy miały wadę, i musiały zostać przeprojektowane.



Teraz szefostwo Nvidia ma kolejny problem, bo pierwsi odbiorcy serwerowych GPU z serii Blackwell, m.in. Microsoft, Amazon, Meta i Google narzekają na to, że nowe GPU się przegrzewają, i zmniejszyli swoje zamówienia na tą generację, wybierając ponownie chipy poprzedniej generacji z serii Hopper. Łącznie anulowane miały zostać zamówienia na GPU Blackwell warte sumarycznie około 10 mld USD. Dodatkowo wiadomość o problemach z przegrzewaniem się rozeszła się już w branży, co nie zachęca kolejnych firm do wyboru najnowszych chipów Nvidia.





