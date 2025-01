Czwartek 16 stycznia 2025 Samsung chciał produkować Exynosy w TSMC, ale spotkał się z odmową

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech/X.com | 10:43 W sieci pojawiły się ciekawe informacje dotyczące konkurencji koreańskiego Samsunga z tajwańską firmą TSMC w kwestii wytwarzania układów scalonych w nowoczesnych litografiach. Jak wiemy od 2020 roku segment produkcji układów scalonych Samsunga notuje serię porażek - najpierw na problemy z tzw. uzyskiem w 2020 roku cierpiał proces litograficzny 8nm (o czym przekonała się Nvidia). Później w 2022 roku niski uzysk rzędu 35 procent trapił litografię 4nm, czego następstwem z usług Samsunga zrezygnował też Qualcomm. Problemy pojawiły się ponownie w ostatnich kilkunastu miesiącach w przypadku najnowszych, bliźniaczych litografii 3nm i 2nm z tranzystorami GaaFET.



Litografia 3nm Samsunga zostala udostępniona wiosną 2023 roku, i pomimo upływu około półtorej roku nadal nie cieszy się zainteresowaniem klientów. Jej druga generacja o większej gęstości i nazwie 2nm dostępna od 2024 roku ma notować fatalnie niski uzysk zaledwie pomiędzy 10 a 20 procent.



Tymczasem w sieci pojawiają się informacje, że Samsung jakiś czas temu zwrócił się formalnie do TSMC z zapytaniem dotyczącym zawarcia kontraktu na masową produkcję nowego procesora z serii Exynos (czyżby Samsung chciał powielić ruch firmy Qualcomm, która w 2022 roku przeniosła produkcję Snapdragona 8 z Samsunga do TSMC?).



Rozmowy miały zostać bardzo szybko zakończone przez tajwańską firmę, która zdecydowanie poinformowała szefostwo Samsunga, że nie jest zainteresowana wytwarzaniem dla niego układów scalonych. Według spekulacji chipem, który Samsung chciał produkować w TSMC miał być Snapdragon o nazwie kodowej Ulysses, opracowany dla litografii 2nm i dedykowany do serii Galaxy S27.



Wydaje się, że Tajwańska firma mogła słusznie odrzucić taką możliwość, obawiając się inżynierii wstecznej własnej 2nm litografii i szpiegostwa technicznego - dla przykładu na etapie doskonalenia próbek Exynosów wytwarzanych w TSMC inżynierownie Samsunga mogliby poznać szereg informacji na temat narzędzi i metod testowania stosowanych przez TSMC.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.