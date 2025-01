Czwartek 23 stycznia 2025 Aktualizacja na temat rewizji 1.0/1.1/1.2 płyty X870E AORUS Elite Wifi7

Autor: DYD | 16:38 (1) Jest ciąg dalszy naszej informacji na temat braku BIOS-u i ogólnych danych dotyczących płyty głównej X870E AORUS Elite Wifi7 od Gigabyte, o czym pisaliśmy tutaj. W międzyczasie, jak wspomnieliśmy wcześniej, firma wydała rewizję 1.2 tej płyty, która została już uwzględniona na oficjalnej stronie. Wciąż brakowało jednak informacji o rewizji 1.1.



Teraz strona została zaktualizowana i obie rewizje (1.0/1.1) są traktowane jako jeden produkt, co oznacza, że wersje BIOS-u są jednakowe dla modelu X870E AORUS ELITE WIFI7 (rev. 1.0/1.1). Jeśli jednak posiadamy płytę w rewizji 1.2, należy korzystać wyłącznie z BIOS-ów przeznaczonych dla tej wersji.









K O M E N T A R Z E

Jak dla mnie (autor: Logan | data: 23/01/25 | godz.: 18:50 )

kluczowa jest jakie zmiany zawiera rev 1.2 w stosunku do 1.1 (1.0) że ma inny BIOS. jakby ktoś coś znalazł niech napisze.



D O D A J K O M E N T A R Z

