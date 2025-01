Wtorek 28 stycznia 2025 ASUS zapowiada komputery NUC z procesorami... AMD Ryzen

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:57 NUC to bardzo dobrze znana marka miniaturowych komputerów produkowanych przez około dwie dekady przez Intela. Tak było aż do 2023 roku, kiedy z powodu problemów finansowych Intel zdecydował o zaprzestaniu dalszego rozwoju serii NUC, zlikwidował dział zajmujący się produkcją tych urządzeń, a prawa do marki NUC przekazał firmie ASUS, która począwszy od jesieni 2023 roku przejęła dalsze wytwarzanie i serwisowanie tych mini PC oraz opracowanie ich kolejnych wersji. Nie minęło jeszcze półtorej roku, a ASUS zapowiedział właśnie debiut nowych miniaturowych komputerów z serii NUC, wyposażonych w... procesory AMD Ryzen.



Nowe komputery NUC, określane jako modele 14. generacji pojawią się na rynku wiosną tego roku, i będą wyposażone w laptopowe procesory Ryzen AI MAX, znane też pod nazwą kodową Strix Halo. Mają one 16 pełnych rdzeni ZEN 5, wydajny zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 3.5 i 40 blokami CU (256-procesorów strumieniowych), oraz pamięć LPDDR5X z 256-bitową magistralą służącą jako RAM dla CPU i jako pamięć graficzna dla GPU.



Intel rzecz jasna nie ma w swojej ofercie laptopowego procesora o takiej wydajności i możliwościach, stąd decyzja ASUSa mogła być oczywista. Ciekawe jest natomiast, że w umowie przejęcia marki NUC nie znalazł się zapis, zabraniający ASUSowi produkowania tych komputerów z procesorami Innymi niż od Intela.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.