Intel świętuje wsparcie XeSS w ponad 150 grach

Poniedziałek 3 lutego 2025

Autor: Adam | źródło: TechPowerUp | 19:16 Pod koniec zeszłego tygodnia dział gamingowy Team Blue ogłosił nowy kamień milowy – ich konto w mediach społecznościowych opublikowało 20-sekundowe wideo, prezentujące szeroki wachlarz nowoczesnych tytułów. Towarzysząca wiadomość brzmiała: "osiągnęliśmy próg 150+ gier ze wsparciem dla XeSS, a kolejne są w drodze! Doświadcz szczytowej jakości rozgrywki dzięki Intel XeSS AI upscaling już dziś". Wprowadzenie na rynek kart graficznych Arc "Alchemist" było pierwszym szerokim krokiem w kierunku upowszechnienia autorskiej technologii Xe Super Sampling (XeSS) od Intela. Już wcześniej, w 2022 roku, wsparcie dla XeSS otrzymały iGPU oparte na Xe LP oraz dedykowane karty graficzne Iris Xe MAX.



XeSS 2 zostało zaprezentowane w grudniu ubiegłego roku, podczas oficjalnej premiery karty graficznej Intel Arc B580 "Battlemage". Jednak od tego czasu nie minęło jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby technologia ta zyskała szerokie wsparcie. Jak wykazały informacje podane przez serwis VideoCardz, obecnie tylko dwa tytuły są kompatybilne z XeSS 2. Dla porównania, lista gier obsługujących pierwszą generację technologii super sampling od Intela wzrosła już do 159.



Od końca ubiegłego roku gracze PC chętnie sięgają po przystępnie cenowe modele Arc B580. W zeszłym miesiącu pojawił się kolejny, nieco tańszy produkt z obsługą XeSS 2 – karta Arc B570. Mamy nadzieję, że liczba gier obsługujących XeSS 2 będzie rosła równolegle ze wzrostem popularności układów graficznych Battlemage.













